Insólita detención de un estudiante menor de edad

Personal de la Comisaría 42 de Tartagal realizó la insólita detención de un chico menor, estudiante de la Escuela de Educación Técnica N° 3135 cuando el chico se encontraba jugando en hora libre con una pelota, en el patio de la mencionada institución.

“Estábamos en hora libre y pateamos fuerte la pelota que cruzó la tapia y le pegó en el espejo retrovisor de una ambulancia”, refirió el adolescente que permanecía demorado en la comisaría 42 después de episodio. Como lo refirió el menor, un grupo estaba en hora libre jugando a la pelota cuando el balón salió del predio e impactó en el espejo retrovisor de una ambulancia de la empresa Nefro One, ubicada a un costado del establecimiento escolar sobre la calle Belgrano.

Como el chofer de la ambulancia llamó a la policía, a los efectivos no se les ocurrió mejor idea que detener al menor quien permanece sentado con la pelota en la Comisaría 42 a la espera de alguna decisión judicial. “Yo les dije a los policías que fue sin querer, ni sabía que la pelota le había pegado al espejo de la ambulancia, pero les dije que me haré cargo de la reparación; igual me trajeron”, expresó el adolescente víctima del insólito accionar policial.