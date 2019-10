El legendario Pitín Zalazar personifica “El cantor de los bailarines”

La Municipalidad de Cosquín invita a “La Primavera del Folclore”. Un evento que reúne a bailarines de nuestras danzas folclóricas de todos los puntos cardinales del país. Se adelantó que habrá más de 5 mil bailarines sobre el escenario Atahualpa Yupanqui. El legendario Pitín Zalazar le aportará su voz y su oficio a esta notable convocatoria de la danza. También se sumarán: Amalhaya, Camila Bustos, Guayacanto, Suyai, Amankay, y Los Tradicionales Cantores del Alba. La organización está a cargo de Buenas Noticias Producciones, bajo la responsabilidad de Norma y Gabriel Chello, quienes además conducen un programa radial por el 98.9, en esa ciudad cordobesa.

Academias de danzas, ballets y bailarines independientes de distintos lugares del territorio nacional llegarán con su destreza, su costumbre y talento. Vestirán a la Plaza Próspero Molina con todo el color y el ritmo de nuestras danzas tradicionales folclóricas.

El viernes y sábado, se iniciará para las 18, en la prestigiosa plaza coscoína, mientras el domingo la cita se llevará a cabo desde el mediodía, en La Toma, a la orilla del Río Cosquín, con entrada libre y gratuita.

Hace muchos años, Pitín adquirió el rótulo de: “El cantor de los bailarines”, y verdaderamente cuando su voz afina una zamba o una chacarera, la tentación se intensifica para quienes deambulan en la destreza de la danza.

Su versión de la zamba “7 de Abril”, se constituyó en un clásico de los bailarines.

“La comisión de Cosquín me dió a elegir entre el festival mayor de enero, o “La Primavera del Folclore”, y no dudé en quedarme con éste último, de alguna manera, yo también creo que formó parte de la danza folclórica, realmente es emocionante observar a tantos bailarines en la Plaza Próspero Molina. Mi motivación se potencia cuando mi repertorio es acompañado por la danza. Se trata de una fiesta de integración, estaré compartiendo mis canciones y ese sentir, vamos a presentar la zamba Argentina Baila”, sostuvo Zalazar.

Este prestigioso cantor salteño no descuida su carrera artística y la agenda no cede en ninguna época del año.

“La semana próximo me instalaré en Buenos Aires para afrontar diversos compromisos. Estaré en Morfy, Argentinísima Satelital, y en Argentina Baila, en lo que respecta a la televisión, mientras actuaré en distintas partes de esa provincia”, agregó Pitín.

“En breve sacaremos el simple “Argentina Baila”, una zamba de mi autoría, con su respectivo video clip. También será el nombre del material discográfico que editaré en la próxima temporada”, enfatizó el cantor.

Pitín Zalazar cumplirá 50 años con la música en el 2020, y seguramente ya estará diagramando los festejos.