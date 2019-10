Medrán solo retoca el mediocampo de Central Norte

El técnico de Central Norte tendría todo definido para enfrentar a Crucero del Norte, mañana a las 22, por la décima fecha del Federal A.

Ezequiel Medrán no tiene dudas, el once titular sale prácticamente de memoria, salvo la lesión y baja de Joaquín Iturrieta, el DT cuervo repetirá los mismos nombres que igualaron en Resistencia frente a Chaco For Ever (1 a 1), la fecha pasada.

En el primer ensayo futbolístico que dispuso el entrenador de Central Norte ayer en el Gigante del Norte se terminó de confirmar que la defensa no cambiará, el paraguayo Joel Jiménez continuará ocupando el lateral izquierdo, pese a que Guillermo Cosaro está en condiciones de volver a la titularidad. La única variante obligada será el ingreso de Nicolás Issa en reemplazo de Iturrieta, quien padece fascitis plantar, lesión que le impidió trabajar con normalidad.

De esta manera, Nico Issa se convertirá en el nuevo socio de Osvaldo Young en el mediocampo. En la zona ofensiva, Medrán mantendrá a Fabricio Reyes y Ronaldo Martínez como dupla de ataque, respetando en buen momento que atraviesan los delanteros.