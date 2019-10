La “U”, con título compartido

No hubo vuelta olímpica ni partido para definir al mejor equipo de la liguilla Súper 10 del Regional de Rugby.

Finalmente el duelo que debían protagonizar Cardenales de Tucumán y Universitario de Salta se definió en el escritorio, para sorpresa de todos.

Por decisión consensuada y aprobada por el Consejo de la Unión de Rugby de Tucumán, tanto los purpurados como la “U” fueron proclamados campeones de la liguilla Súuper 10.

Cabe destacar que este encuentro se iba a definir el sábado pasado, pero por el vuelco de un camión con combustible en la ruta 34 Universitario no pudo llegar hasta el Jardín de la República para disputar dicha final, y se esperaba una reprogramación del partido pero esto ya no va a suceder.

Este iba a ser el último partido de la temporada, pero al no disputarse, el encuentro que jugaron por el último boleto entre el Jockey de Tucumán y su homónimo salteño quedará registrado como el último antecedente de rugby en este 2019 por el Regional.

Ahora la ubicación final de ambos equipos para el Súper 10 se definirá por sorteo, para así programar el fixture de la próxima temporada.

“Se mandó una nota a la Unión de Tucumán, el lunes nos comunicamos con los dirigentes de la Unión y de Cardenales y llegamos a un acuerdo de que no se efectué el partido, por los costos elevados del viaje, se decidió que el campeonato sea compartido”, sostuvo Adolfo Mimessi, presidente de Universitario, quien además agregó: “El espíritu era la clasificación a la zona campeonato y se logró. Son etapas que pasamos y se pudo conseguir gracias al trabajo del staff, los jugadores y la dirigencia”.

Con respecto a lo que se viene para Universitario, el dirigente manifestó: “Ya se pasó esta etapa y ahora se empieza a planificar en la pretemporada que arrancará en enero, ahora nos queda el Seven de las Nubes”.

Universitario será el único representante salteño que disputará el Súper 10 o zona campeonato, que también integrarán: Cardenales, Tucumán Rugby, Natación y Gimnasia, Tucumán Lawn Tennis, Universitario de Tucumán, Los Tarcos, Old Lions, Huirapuca y Jockey de Tucumán.

Si lugar a dudas que se termina una temporada para el olvido para los equipos salteños menos para Universitario, que logró el objetivo, el resto deberá volver a luchar por un lugar en la “primera”.

Justamente, Jockey de Salta, Gimnasia y Tiro, Tigres y Tiro Federal deberán jugar la Liga Desarrollo desde la temporada que viene, para buscar el ascenso al Súper 10.