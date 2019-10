LA OEA inició la auditoría de las elecciones en Bolivia

La comisión de especialistas de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició este jueves la auditoría integral al cómputo de las elecciones generales que se realizaron el pasado 20 de octubre en Bolivia, de acuerdo con el cronograma establecido, informó el canciller Diego Pary.

"Comunicar al país de que estamos cumpliendo con los cronogramas establecidos. El día de hoy se inicia esta auditoría, se tiene previsto desarrollar en un tiempo aproximado de dos semanas", informó el diplomático boliviano en conferencia de prensa.

Diego Pary, canciller de Bolivia.

Pary explicó que a partir de esta jornada ese trabajo será coordinado de manera directa por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió con las gestiones que corresponden.

El trabajo de ese equipo se basará en "la verificación de cómputos, lo cual incluye actas, papeletas, votos; la verificación del proceso, lo cual incluye, entre otros, aspectos informáticos; el componente estadístico y de proyecciones, así como el componente de cadena de custodia de las urnas".

Por su parte, el coordinador de esa comisión, Arturo Espinoza, explicó que llegó un primer grupo de esa comisión y anunció que en los próximos días arribará a Bolivia el equipo completo.

"Estaremos haciendo, sin duda, un trabajo evidentemente técnico y profesional de integridad electoral y entregaremos en tiempos y forma el informe que corresponda al Secretario General de la OEA y en su momento también será público", aseguró el representante.

Espinoza dijo que en el transcurso de la auditoria se informará también de manera oportuna los avances de ese trabajo, a través de los comunicados de prensa de la OEA.

Queremos decirle al pueblo boliviano que somos transparentes y no tenemos nada que ocultar. Que se verifique si hubo fraude o no. Les pido que se abra un cuarto intermedio en las movilizaciones hasta que concluya la auditoría. No nos enfrentemos entre bolivianos. pic.twitter.com/ZpkgZYYjVQ