Central Norte quiere abrochar otra victoria “Gigante”

Central Norte, en una versión mejorada que parece evolucionar, le apunta todos sus cañones a Crucero del Norte de Misiones, al que recibirá hoy en el Gigante del Norte, a partir de las 22, en el duelo correspondiente a la décima fecha del Torneo Federal A.

El cuervo está decidido a ir por más y, como no hacerlo después de sus dos últimas actuaciones, en las cuales mostró su mejor versión, sobre todo en la goleada frente a Boca Unido de Corrientes, al que goleó en cancha d Gimnasia y Tiro por 6 a 2. Esa magnifica noche de sábado fue el gran despertar para el equipo de Ezequiel Medrán, no solo por la abultada victoria, también el equipo, en línea general, estuvo a la altura de las exigencias.

De ahí en más, Central Norte cambió la cara, lo demostró la fecha pasada en Resistencia, donde mereció ganar, pero se tuvo que conformar en igualar con Chaco For Ever 1 a 1.

La buena respuesta del equipo en los últimos partidos, le permitió al técnico cuervo apostar prácticamente por los mismo nombres para enfrentar al colectivero.

A diferencia del partido anterior, la única variante obligada que implementará Medrán estará en el mediocampo, Nicolás Issa ocupará la vacante que dejó Joaquín Iturrieta, quien arrastra una fascitis plantar desde hace un tiempo.

Issa tendrá la oportunidad que tanto esperó, por primera vez en lo que va del torneo, estará en el once titular.

El ex Gimnasia y Tiro se ganó la confianza del técnico azabache, hizo los méritos necesarios y deberá demostrar que Medrán no se equivocó al apostar por el.

En la última línea, el DT Central Norte, mantendrá la misma alineación, esto significa que Joel Jiménez continuará custodiando el sector izquierdo, aunque Guillermo Cosaro está en condiciones de volver a la titularidad.

En el ataque, Fabricio Reyes y Ronaldo Martínez, la dupla ofensiva que tantas alegrías le brindó al cuervo en el Regional Amateur, seguirán siendo socios.

El magnifico presente de la Perla Reyes lo trasformó hoy por hoy en un titular indiscutible. El delantero oriundo de la localidad de Luis Burela le aposta mucho al equipo en ataque, tanto como asistidor, como goleador.

Es así que, Ezequiel Medrán, se puede dar el lujo de tener el banco de suplentes a Gonzalo Ríos, un atacante de jerarquía, quien justamente marcó el gol de la igualdad en Chaco.

Central Norte, con una alta dosis de confianza, intentará regalarle otra alegría “Gigante” a su gente.

A copar Gimnasia

Los hinchas de Central Norte, entusiasmados por el buen presente de su equipo, dirán presente esta noche en el Gigante del Norte, en el choque frente a Crucero del Norte.

Los socios del club de barrio norte podrán adquirir su entrada en la departamento de socios de 13 a 20 y en Gimnasia y Tiro de 20.30 a 22.

En tanto, los no socios podrán comprar su ticket en las boleterías del Gigante de 15 a 22.

Los precios estipulados son: General: $250, damas, menores y jubilados: $150, platea: $500, damas, menores y jubilados: $35

Los equipos:

C. NORTE CRUCERO

M. Pegini M. Argüello

P. Figueroa E. Urquiza

F. Rodríguez R. Ferreira

P. Krupoviesa C. Sain

J. Jiménez A. Bellone

F. Piergiacomi M. Comes

N. Issa N. Fassino

O. Young F. De Sousa

C. Arriola P. Motta

F. Reyes A. Klusener

R. Martínez J. Vera

DT: E. Medrán DT: S. Bárbaro

Estadio: Gigante de Norte

Árbitro: Francisco Acosta

Hora de inicio: 22