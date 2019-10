Ratones Paranoicos, de vuelta en los escenarios, canta mañana en Salta

Marita Simón

espectaculos@eltribuno.com.ar

Con Sigue girando, Rock del gato, Para siempre, Rock del pedazo y Ella está de mi lado, solo por mencionar algunos de sus temas, este viernes Ratones Paranoicos hará vibrar a los fans rockeros en el Centro de Convenciones.

Es que será la cuarta edición de Salta Boombox que organiza Cerveza Salta y que lanzó una propuesta de diez bandas imperdibles para el 1 y 2 de noviembre. Ambos días comenzará a las 17. La primera noche, en la que el broche de oro será Ratones Paranoicos, compartirán escenario Airbag, que viene con adelantos de su nuevo trabajo; los rosarinos Indios, que continúan conquistando países de Latinoamérica y la localía de Perro Ciego con su nuevo material “Noctámbuho”.

El 2, Salta Boombox se despedirá de la mano de Los Cafres, Eruca Sativa, que anticipará el lanzamiento de su nuevo disco de estudio “Seremos Primavera”, y La Vela Puerca, la banda uruguaya que se encuentra de gira con su séptimo álbum “Destilar”, mientras que la presencia local la marcará Gauchos de Acero.

Pasó más de una década desde que Ratones Paranoicos tocó suelo salteño, y ahora, entusiasmados, se preparan para el retorno. Así lo señala, en diálogo con El Tribuno, Pablo Memis, bajista y fundador del grupo, pieza fundamental de esta banda que, a lo largo de 35 años (fue creada en 1984) y con altibajos, resurgió en 2017.

“Hace dos años, en la vuelta de Ratones tras seis años de haber dejado de tocar, hicimos un espectáculo en el Hipódromo de Palermo de Buenos Aires. Luego seguimos con una gira, editamos un CD y DVD “Caballos de Noche - Vivos En el Hipódromo”, compuesto por material grabado en ese show, paramos por un tiempo, y la semana pasada volvimos a arrancar en la ciudad de Rosario”, cuenta Memis. Y pone el acento en la particularidad de haber retornado “los cuatro solos”. Se refiere, además de él con su bajo, a Juanse en voz, Paul Cano en guitarra y Rubén Quiroga en batería. “Somos los que estaremos en Salta y evoca los primeros años de la banda, cuando solo éramos nosotros en el escenario. Es rememorar todo nuestro comienzo y giras. En Rosario experimenté una renovación de energía, porque con solo mirarnos tenemos una complicidad increíble... es que tantas cosas han pasado”, dice con un dejo de nostalgia.

Y ahonda en ese sentido al recordar que se conocen desde la infancia, desde la escuela primaria. “Es curioso porque uno no lo planea y mirando en retrospectiva es una vida entera, en la que han pasado todo tipo de circunstancias. Si hay algo que valoro es el lugar donde nos reencontramos: en la mirada, en los sonidos. Si fuese forzado no lo haría y sería un riesgo volverse una banda nostálgica, que no es nuestro caso porque vivimos en tiempo presente y en cada momento sentimos que la energía está ahí”.

Para el show de mañana, Memis anticipa que la lista de temas es muy amplia, pero que tiene sus momentos de improvisación, “pero los temas más conocidos estarán presentes en Salta. Cada tema mueve mi imaginación y cada historia me sigue atrapando, me meto en ellas. Y si estamos frente a un público seguidor de Ratones, las expectativas por temas menos difundidos o de la primera época está latente, como que aflora ese código propio de los fans”, explica.

Lo musical

En la charla, la pregunta ineludible fue su mirada de rockero frente a los nuevos ritmos que acaparan la escena: rap, trap, reguetón... Y Memis reflexiona recordando las generaciones anteriores, de padres y abuelos, que consideraban a lo nuevo como “ruido”. Más allá de la brecha generacional deja claro que, como músico de profesión, no es partidario de la música armada en estudio. “Me gusta interpretar dese un instrumento y valoro cuando hay un músico que pone de sí en esa interpretación. Por eso la música secuenciada, de molde, no me gusta. Es mi mirada personal”. Tanto que anticipa la intención de generar nuevos temas para 2020, “porque no somos una banda del recuerdo, sino que queremos producir nuevas cosas”, señala.

Finalmente, y mientras se preparan para llegar a Salta, nos anticipa que seguirán en diferentes escenarios de Uruguay, inclusive durante enero, para llegar a marzo como parte de Lollapalooza (27 al 29 de marzo).

La entrada a ambos shows

Para acceder al predio, hay que canjear 4 tapitas de Cerveza Salta Boombox, más $200 por una entrada para una de las dos noches.

En caso de querer asistir a ambas noches, hay un precio promocional de 4 tapitas más $300. La entrada a los espectáculos será solo para mayores de 16 años; en caso contrario, los chicos deberán estar acompañados de un mayor responsable.