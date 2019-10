Por ahora solo habrá titularizaciones de secundaria y técnica

El proceso empezaría antes de que termine el mes, no para primaria e inicial, que tendrán que esperar.

Las titularizaciones de horas cátedra y cargos en el nivel secundario, educación técnico profesional y en jóvenes y adultos podrían empezar en la provincia antes de que termine el mes, no así las de primaria e inicial, que tendrán que esperar un poco más.

"Empezamos con secundaria porque la primaria es más compleja. Queremos cerrar secundaria y ahí abocarnos a primaria, nos interesa que por lo menos estén los decretos", manifestó Sandra Píccolo, secretaria de Gestión Educativa de Salta.

La funcionaria de la cartera educativa se reunió el miércoles pasado con los representantes de los gremios docentes, y el jueves, con referentes autoconvocados. A todos se les entregó dos borradores de decretos de titularizaciones, uno de las horas cátedras y el otro de los cargos, que contempla muchos de los aportes hechos por los distintos sectores.

"Si llegan a haber cambios van a ser mínimos, ya estamos ultimando detalles para que pueda empezar a circular el expediente, eso lleva tiempo porque tiene que tener el visto de todas las direcciones, del departamento jurídico y demás, y ahí pasaría con el visto final de la ministra (Analía Berruezo) para decreto", precisó Píccolo.

Confirmó que en total se titularizarán más de 3.300 cargos vacantes con tres años de antigedad o más, que a continuación se detallan por nivel: 2.670 en primaria, 302 en técnica, y 415 en secundaria. No se proporcionó datos de la cantidad de horas cátedra a titularizar debido a que se está revisando quiénes están o no en condiciones de hacerlo.

El secretario general de Sitepsa, Sergio Coronel, destacó que se incorporaron cargos que no estaban en el primer anteproyecto oficial y que se avanzó en la situación de las horas cátedra dándole la posibilidad de titularizar a muchos docentes. "La diferencia de decretos anteriores es que se condicionaba la titularidad, se le negaba la posibilidad de titularizar", recordó Coronel.

Uno de los planteos al que no hizo lugar Educación es la extensión a tres años del plazo para aquellos docentes que al momento de titularizar tengan sumarios administrativos. Sobre este punto, el gremialista insistió en que la resolución de un sumario excede al docente.

Según Coronel, en la misma reunión, de la que participó junto con la Integremial Docente, se había admitido que no se daba ninguna garantía de que se realice el proceso de titularizaciones en el nivel primario, la idea sería trabajar en un anteproyecto para que el próximo gobierno lo lleve a cabo. La actual gestión se retira en dos meses.

En secundaria los docentes son designados por cargo y para titularizar se debe ver la antigedad en las horas de la materia. El corte de la antigedad propuesto es el 31 de diciembre de 2018, por lo que los docentes que hasta esa fecha cumplieron tres años dictando una materia equis podrán titularizar esas horas.

Otra cosa que se pidió es que se respete el tope horario a diciembre de 2018, que era de 48 horas cátedra. "Hay docentes que quedaron con más horas de antes y no las habían podido titularizar, no es que incrementaron en el último año. Por eso pusimos en el decreto una excepción, no son muchos. La mayoría ya se jubiló", añadió Sandra Píccolo.

Prosiguió: "En los cargos de secundaria trabajamos con los secretarios técnicos de las direcciones para que no quede ningún cargo afuera, que fue el reclamo de la titularización anterior por eso le pedimos a los docentes que se queden tranquilos".