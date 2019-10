VIDEO Sigue el escándalo, Mariana Nannis durísima: “Claudito Paul, pará de comer travas”

Mariana Nannis volvió a apuntar a su exmarido Claudio Paul Caniggia. La mediática envió mensajes a Los Angeles de la mañana (El Trice) para desmentir los supuestos chats hot que dicen que le había enviado: “Amore mío, escuchame una cosa. ¿Viste que inventaron un chat en el que yo estaba tirada como en cuatro patas? Yo no hago esas cosas. Te voy a contar: yo lo tengo a mi marido como: Claudio Travesti porque se come un trava. Entonces, como se come un trava, yo lo tengo como Travesti”.

“Terminan las mentiras, mentiras para el lado de los travas. Claudito Paul, pará de comer travas. Claudito Pajarito, ¿cuál es el trava que te has comido más bonito? Pará de pasearte con el travelo, se te cagan de risa en tu puta cara. Es más, el pajarraco travelo que tenés al lado, que parece un cuervo, un día te va a cagar en la cara”, disparó Nannis.