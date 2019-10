Gustavo Sáenz: “Hoy es el fin de un ciclo y los salteños comienzan a construir una nueva etapa”

El actual intendente de la Ciudad de Salta, y candidato a Gobernador, Gustavo Sáenz, llegó cerca de las 10 de la mañana a la Escuela Manuel Antonio Castro, para emitir su voto en la PASO. En su primer contacto con los periodistas presentes en el lugar, Sáenz indicó que “siempre que se vota es muy importante para la democracia para que esta se vaya consolidando cada vez más y sus raíces estén bien plantadas en todo el pueblo. Hoy lo salteños, a través de las PASO, comienzan a construir un nuevo futuro, comienzan a definir quienes serán sus candidatos y uno aspira a estar entre los que van a luchar en noviembre por la gobernación”. Sáenz, además, agregó: “Hoy es el fin de un ciclo (tras 12 años de gobernación de Juan Manuel Urtubey)”.

Sobre la campaña, el candidato espetó que “estoy feliz por haber podido recorrer la provincia, de poder haber conversado con cada uno de los salteños y saber sus necesidades. Hoy termina un ciclo y comienza a reconstruirse otro en nuestra Salta. El futuro de los salteños está en manos de ellos y dar inicio a una nueva etapa para nuestra hermosa provincia la cual e recorrido en toda su dimensión”.

Pidió que “los salteños vayan a votar, porque de eso se trata la democracia, la de elegir a los candidatos que ellos crean son los que los representan mejor para los próximos 4 años”.

Sáenz dijo que recorrió “cada uno de los municipios de mi hermosa provincia, la gente me contó cuales son los problemas que los aqueja, las necesidades que tienen, si ellos me apoyan y son candidato, me voy a poner a trabajar a partir de ahora en los proyectos que creo son necesarios para que Salta salga adelante”.

Cuando fue consultado de cuales son esas necesidades que la gente le expresó, el precandidato a gobernador señaló que “los problemas en nuestra provincia son muchos, pero el central es la falta de trabajo, la falta de oportunidad para los jóvenes, la falta de salud, también la inseguridad golpea en muchos lugares. Entonces tenemos en claro lo que queremos, a partir de mañana nos vamos a poner a trabajar con más fuerza y llevar adelante nuestras propuestas”, finalizó.