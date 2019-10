Betina Romero: “Hoy se comienza a definir la historia de los próximos 4 años”

Bettina Romero decidió dar un paso más en su carrera política, y en esta PASO luchará por estar entre los elegidos por el pueblo salteño y así ocupar un lugar en las próximas elecciones de noviembre. La candidata a intendenta habló con la prensa después de emitir su sufragio en la Escuela Zorrilla. “Este es un gran día para todos los salteños porque tienen la posibilidad en elegir a sus próximos representantes, Nosotros esperamos que todo se desarrolle con normalidad porque hoy se comienza a definir la historia para los próximos 4 años”, subrayó Bettina Romero.

Luego habló de los inconvenientes en las máquinas testigos, aquellos donde el elector puede simular su futuro voto: “Las máquinas están apagada, cerradas por pedido de la Justicia, este sistema tan caro, sofisticado y que nos cuesta tanta plata a los salteños tenga tantos errores, llama la atención, y pone una luz de alerta”.

Sobre la campaña, Romero indicó que “estoy feliz porque sentí el apoyo incondicional de la gente, delos vecinos de Salta, saben que podemos tener otro destino porque nosotros hemos logrado armar un gran equipo de vecinos entre hombres y mujeres para darle lo mejor a esta ciudad donde nacimos, crecimos y criamos a nuestros hijos”.

También la actual diputada provincial fue consultada sobre notó una campaña sucia. “Yo no me prendo nunca en eso, la mejor forma de desactivar ese estilo de práctica la cual no suma absolutamente nada al candidato, es no engancharse; estoy muy agradecida por el apoyo que sentí de los ciudadanos, y eso es lo realmente importante”.

Luego habló del rol que tiene la mujer en la política salteña. “Hemos avanzado mucho en el último tiempo, y no porque yo sea candidata a intendenta, sino porque logramos ser escuchadas, tener proyectos propios y un gran equipo, de abogados, de profesionales y de vecinos para darle respuesta a la gente, a la familia salteña, Hoy las mujeres tienen las mismas chances de plantear un proyecto y competir en las urnas. Claro que todavía falta mucho por avanzar, pero lo bueno es que miles de mujeres, de trabajadoras hoy tienen su lugar. Pero Salta necesita de todos, de que mujeres y hombres estemos juntos para hacer una ciudad mucho más igualitaria para todos”.

Y concluyó el sistema de votación: “Nosotros vamos a luchar por conseguir la boleta única de papel como tiene Santa Fe, queremos un sistema transparente y que no confunda a la gente como ocurre hoy. A mí me molesta que una provincia donde la mitad de su población está bajo la línea de pobreza , hablamos sobre todo de los niños, mujeres y jóvenes, estemos viendo cómo perjudicar a un adversario político, en vez de darle una mejor calidad de vida. Nosotros estamos obsesionados en darles la soluciones que necesitan y se merecen”, finalizó Bettina Romero.