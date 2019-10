"Chanchín" Leavy se impuso en la pelea por la intendencia de Tartagal

En Tartagal Eduardo “Chanchín” Leavy se impuso con el 38,48 por ciento de los votos en la candidatura a intendente de ese municipio mientras que Mario Rene Momessi, por el frente Olmedo Gobernador, quedó segundo con el 11,97 por ciento de los votos. En Tartagal los electores tuvieron que elegir entre 14 precandidatos a intendentes de ese municipio entre los que una sola mujer. “Caravana de la Victoria. Ganamos! posteó en su cuenta de Facebook Leavy donde compartió un video en vivo recorriendo las calles de esa ciudad del norte de Salta.

Leavy ocupa interinamente la intendencia de Tartagal desde 2017.

A pesar de ser el intendente de Tartagal prefiero tener perfil bajo, poca exposición y no me gusta mucho estar “para la foto”. Ni siquiera en campaña porque prometer lo que la gente sabe que no se puede cumplir es una falta de respeto. Yo hago política pero con hechos concretos, donde el vecino pueda ver una mejora, una obra, una gestión. Tampoco me anoto en la pelea, la descalificación, el agravio por las redes sociales, definitivamente eso no es lo mío” sostuvo Leavy durante una entrevista realizada por El Tribuno días antes de las elecciones.