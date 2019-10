Marocco, candidato a vice de Sáenz, dijo que buscará consenso con la Nación

El candidato a vicegobernador de la fórmula que ayer ganó las PASO en Salta, Antonio Marocco, aseguró hoy que su espacio buscará consensuar la gestión en la provincia con quien resulte vencedor en las elecciones nacionales.

"(El candidato a gobernador) Gustavo Sáenz, va a trabajar codo a codo con quien resulte presidente de la República", manifestó Marocco.

En declaraciones formuladas esta mañana a radio Concepto puntualizó que la provincia de Salta "no tiene viabilidad si no hay una posibilidad de acordar con la Nación".

"Esa es la tarea que vamos a desarrollar a partir de que el pueblo de Salta nos ratifique. El candidato a gobernador (Sáenz) va a trabajar codo a codo con quien resulte presidente de la República", señaló.

Marocco insistió en que se debe mantener una mirada regional conjunta entre la Nación y la provincia para la resolución de los problemas más urgentes.

"Así como nosotros estamos diciendo que vamos a respetar lo que el pueblo argentino decida el 27 de octubre, esperemos que se respete lo que decida el pueblo de Salta el día 10 de noviembre", expresó.

Asimismo, destacó el "contundente" apoyo recibido en las urnas y consideró que "el mensaje" fue recibido por la sociedad salteña tras haber recorrido "palmo a palmo la provincia".

"Hemos recibido el mensaje de que nuestra propuesta es viable, pero hay que seguir trabajando, la campaña empieza hoy", agregó.

El intendente de la capital de Salta, Gustavo Sáenz, ganó ayer las elecciones primarias a gobernador de la provincia norteña con una ventaja importante sobre el Frente de Todos, cuya interna se resolvió a favor del diputado nacional kirchnerista Sergio Leavy.

Con el 98,85 por ciento de las mesas procesadas, Sáenz se alzó como el candidato a gobernador más votado con el 42,98 por ciento, seguido por el Frente de Todos, que entre Leavy (23,66 por ciento) y su competidor interno Miguel Isa (8,32 por ciento) acumulaban un 31,98 por ciento.

El tercer lugar fue para el diputado nacional Alfredo Olmedo con el 19,49 por ciento.

Mucho más lejos de la pelea quedó el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (3,59 por ciento), que compitió con tres precandidatos, siendo Pablo López (Partido Obrero) el más votado de ellos.

El último lugar fue para el Partido Grande, que obtuvo el 1,96 por ciento con la candidatura a gobernadora de Elia Fernández.

Las elecciones generales se realizarán el 10 de noviembre donde se pondrán en juego once bancas para el Senado provincial,30 para diputados, y se dirimirán 60 intendentes y 343 cargos de concejales.

Sáenz, el ganador de las PASO, encabeza una coalición provincial transversal que incluye al PRO y a un sector del radicalismo.