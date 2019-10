El Nobel de Medicina 2019 fue para tres científicos por sus trabajos sobre cómo las células se adaptan al oxígeno

El Premio Nobel de Medicina de 2019 fue concedido hoy a los científicos estadounidenses William G. Kaelin y Gregg L. Semenza, y al británico Peter J. Ratcliffe, que recibieron el premio de forma conjunta por sus descubrimientos sobre "cómo sienten y se adaptan las células a la disponibilidad de oxígeno", señaló el Comité del Nobel.

Los hallazgos de los premiados "tienen una importancia fundamental para la medicina y han allanado el camino a prometedoras nuevas estrategias para combatir la anemia, el cáncer y muchas otras enfermedades" porque ayudan a comprender la forma en que las células se adaptan a la disponibilidad de oxígeno.

"La importancia fundamental del oxígeno es conocida desde hace siglos, pero el proceso de adaptación de las células a las variaciones del nivel de oxígeno ha sido durante largo tiempo un misterio. El Premio Nobel de este año recompensa investigaciones que revelan los mecanismos moleculares producidos en la adaptación de células al aporte variable de oxígeno" en el cuerpo, indicaron las autoridades del galardón.

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL