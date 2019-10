Lizy Tagliani presentó a su novio en el living de Susana Giménez

Lizy Tagliani no solo disfruta de su gran éxito en la pantalla de Telefé con "El Precio Justo", sino que ahora también vive con mucha alegría su nuevo romance con Leo Alturria.

El afortunado hombre de 31 años es cordobés y juega al rugby. "Es una historia larga. Yo lo vi participando en varios programas de televisión y nunca pensé que me lo iba a cruzar. Un día fue al programa mío (El Precio Justo) y me quede fascinada", comenzó relatando Lizy en el programa de Susana Giménez.

Y agregó: "Uno de los productores me consiguió su cuenta de Instagram". A lo que él acotó: "Después de salir del canal, me siento en el colectivo y me llega un mensaje de Lizy Tagliani", expresó sorprendido.



Más adelante, la humorista confesó los miedos que tuvo al comienzo con la relación. "Le mandé una carta que era un mezcla entre un poema de Pablo Neruda y Las Culisueltas donde le dije que no quería volver a sufrir. Lo que me deja más tranquila y feliz de esta relación es que tenía miedo de ir a verlo jugar rugby y que lo carguen, pero llegué y me trataron genial", expresó.

Por otro lado, Tagliani aclaró que todavía no son novios oficiales, pero que ambos se tienen mucho cariño. "No es una relación libre. Somos amigos con derecho y tenemos nuestra intimidad. Nos respetamos", explicó la conductora de "El Precio Justo".

Fuente: Diario Show