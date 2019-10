El voto en blanco, tercero en la categoría concejal de Capital

La maraña de candidatos y la cantidad de listas que encontraba la gente el domingo en la pantalla del voto electrónico parece haber generado un efecto adverso en los votantes, ya que el voto en blanco terminó en tercer lugar en la categoría concejal para la Capital.

Es que un total de 30 agrupaciones políticas presentaron 91 listas. Esto generó que sean muchísimos los candidatos que competían. El tema también era que si una persona no votaba lista completa e iba por categoría, más engorroso era la elección por el candidato a concejal.

Analizando los números, Alberto Castillo (Olmedo Gobernador) consiguió el 11,15% de los votos; el Partido de la Victoria quedó segundo con 9,73%; en tercer lugar quedó el voto en blanco con 9,64 por ciento y cuarto Darío Madiler (Identidad Salteña) con el 9,17%.

Estos altos porcentajes de voto en blanco no se repitieron como tal en las otras categorías. En diputado por la Capital, fue de 7,79%, en intendente fue de 4,91% y para gobernador fue el más bajo: 3,42. En este caso es porque en la pantalla salían directamente los 8 aspirantes a la gobernación, por lo que se hacía más fácil elegirlos.

Los que están afuera

En tanto, son nueve las agrupaciones políticas que no hicieron piso y no podrán competir en las generales de noviembre. Entre ellas suman 17 listas que no consiguieron los 3.900 necesarios para superar el umbral de sufragios del 1,5 por ciento, de los votos afirmativos emitidos. El domingo hubo una participación cercana al 70 por ciento.