Cristina Kirchner postergó su regreso de Cuba para mañana

José Luis Gioja, presidente del PJ, buscó la unidad del partido y celebró en mayo la vuelta de Cristina Fernández a la sede de Matheu. Para conmemorar hoy el aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón invitó al candidato a Presidente, Alberto Fernández. Y para festejar el triunfo en las PASO y reforzar la liturgia y mística partidaria también invitó a Cristina.

Sin embargo, la ex presidenta no participará de la reunión porque todavía se encuentra en La Habana acompañando a su hija Florencia Kirchner. Tenía previsto su regreso para la madrugada del lunes 7 pero solicitó un nuevo permiso judicial y en principio estaría otra vez en Buenos Aires el miércoles 9, según la presentación que hizo en la Justicia.

La postergación de su estadía en la isla es una de las razones por las que la candidata a vicepresidenta no participó el lunes en el lanzamiento del programa “Argentina sin hambre” que hizo el Frente de Todos. Tal vez tampoco hubiera ido en caso de haber estado en Capital, ya que lo usual es que cuando ella protagoniza un acto Alberto Fernández no esté y lo mismo ocurre a la inversa. Es una práctica que establecieron desde el inicio de la campaña para estar en más lugares a un mismo tiempo y porque en el inicio la presencia de la ex mandataria eclipsaba a su ex jefe de Gabinete. Al menos así fue hasta el 11 de agosto.

Comunicación

A pesar de la distancia, los integrantes de la fórmula conversan telefónicamente al menos día por medio y a veces también a diario: intercambian decenas de mensajes vía Telegram. Cuando ambos coinciden en la Capital se ven en el Instituto Patria e incluso han tomado el té varios domingos en el departamento de Cristina Fernández en Recoleta.

Los últimos dos viajes de la ex jefa de Estado a Cuba los decidió a último momento, lo que la obligó a reagendar las presentaciones de su libro en La Matanza y también en Salta, donde finalmente, ante la imposibilidad de reprogramar, la reemplazó Alberto Fernández.

Ahora CFK tiene previsto un viaje a El Calafate para presentar allí su libro el lunes 14 a las 18 en el microestadio de la ciudad, según le prometió al intendente Javier Belloni, que va por su reelección tras haber perdido con su lema frente a Alicia Kirchner.

Diez días antes de las elecciones, el jueves 17, compartirá junto con Alberto Fernández el acto por el Día de la Lealtad que organizan desde hace tiempo en La Pampa. Será un megaevento en el Club Belgrano de Santa Rosa que arrancará poco después del mediodía con espectáculos musicales y los discursos tanto del gobernador Carlos Verna como probablemente su sucesor electo, Sergio Zillioto. El cierre, como en Rosario antes de las PASO, tendrá como protagonistas centrales a los integrantes de la fórmula presidencial Fernández-Fernández. Algunos creen que será un cierre anticipado de campaña.