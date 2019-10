Luciano, un capo mundial de rally

“Estoy muy feliz, esto es algo increíble, es muy importante”. Luciano Benavides vive sus horas más felices desde que le dedica su vida al enduro. En Marruecos se consagró campeón en la categoría Junior del Campeonato FIM de Rally Cross Country. Luciano sabe que ningún otro piloto argentino lo había logrado y eso le dio otro plus a este título.

En contacto telefónico con El Tribuno, desde Marruecos y en plena celebración, el menor de los Benavides contó sus sensaciones. “Mi objetivo era ser campeón junior, este año el campeonato tuvo menos fechas pero las carreras fueron largas, sabía que si perdía una iba a ser muy difícil”, analizó. Su derrotero en esta consagración comenzó en la fecha inaugural, en Abu Dhabi, en abril, cuando tuvo una gran presentación con un segundo puesto en la general, primero en la categoría Junior. Desde allí se erigió como un claro candidato a ganar su división. En la segunda fecha del mundial, en Rusia-Mongolia y China, Luciano terminó 5º en la clasificación global y se mantenía 1º en la Junior. En el rally de Atacama, por la tercera fecha, tuvo quizá su peor actuación, con un 10º puesto en la general y 2º en la Junior. Y en Marruecos fue 5º en la general y volvió a ser 1º en Junior, resultados que le valieron el título entre los corredores más jóvenes.



“Kevin está contento y esto es gracias a él, gracias a él estoy acá, he tratado de copiarlo y mi avance es gracias a él”, expresó el salteño, de 24 años, integrante del equipo KTM.

Luciano no paraba en la noche marroquí de recibir saludos y mensajes. “Todavía no caigo ni tomé dimensión de esto”, dijo. Y emprende hoy su regreso a Salta para continuar el festejo con la familia y amigos. Se tomará una semana de descanso para luego retornar a España, donde iniciará el operativo Dakar 2020, con los test del equipo más exigentes nuevamente en Marruecos.

“En esta carrera terminé a 7m del primero (Sam Sunderland, campeón de la categoría principal), y me di cuenta de que puedo pelear en el Dakar, pero tampoco me quiero meter presión”, concluyó el joven Benavides, al que mucho comienzan a observar de reojo.