Salta elige Gobernador entre frentes locales y alineados nacionalmente 

El 10 de noviembre en las generales se elegirán en Salta los cargos de gobernador y vicegobernador, intendentes, concejales, senadores y diputados provinciales. Las disputas se darán entre espacios que eligieron estrategias políticas diferentes para seducir a sus electores. Será entre aquellos que privilegian un posicionamiento local y los que optan por atar sus candidaturas a "bendiciones" nacionales.

Gustavo Saenz, actual intendente de Salta, aspira al cargo de gobernador y lidera la estrategia con mirada local que apunta a prescindir de un alineamiento directo con las propuestas a nivel nacional. Ese posicionamiento interpela al elector contándole que la realidad de los salteños la van a cambiar los salteños. Ese argumento se apoya en que, en los últimos 12 años, pasaron gobiernos de diferentes signos políticos y la situación no mejoró. Según el reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en la provincia gestionada por Juan Manuel Urtubey, quien históricamente tuvo excelentes relaciones con los Gobiernos nacionales, 4 de cada 10 salteños son pobres.

Lo anterior no significa que, la mirada localista, sea un posicionamiento acotado a partidos provinciales o municipales. Por el contrario, es un espacio abierto y plural que sumó a 14 partidos y 21 agrupaciones entre lo que están PRO, UCR y varios sectores afines al PJ. De esa manera, la estrategia "localista", además permite generar espacios conocidoscomo "catch-allparty" (partido "atrapalotodo") para atraer votos con diversos puntos de vistas e ideologías en contraposición a aquellos que solo buscan votantes con una ideología determinada.

En la disputa por la Gobernación, por otro lado, aparece el diputado nacional, Sergio "Oso" Leavy, liderando la estrategia de alineamiento nacional con el kirchnerismo. En las PASO de agosto fue el candidato a senador Nacional ganador por el Frente de Todos y ahora, pese a las críticas de candidatura testimonial, dice que es candidato a gobernador por "pedido de Alberto y Cristina Fernández". Leavy se presenta como "el elegido" y promete que, teniendo un buen vínculo con el posible presidente, alcanzará para que Salta mejore.

En el principal distrito electoral de la provincia, Salta Capital, sucede algo similar al interior del frente Gustavo Saenz-Gobernador. Ahí la mirada local la lidera la diputada provincial, Bettina Romero, que busca convertirse en la primera mujer intendente de la ciudad. La joven dirigente, que tiene muy buena relación con Mauricio Macri pero no así con quienes definen la estrategia electoral del Cambiemos, viene haciendo un camino similar al que llevó adelante Saenz cuando accedió a la intendencia. Es un recorrido sin bendiciones políticas y, como Saenz en 2015, la nieta de Roberto e hija de Juan Carlos Romero, ambos ex gobernadores, tampoco accedió al apoyo de los encargados de la estrategia electoral de Cambiemos. En 2015 el candidato a intendente elegido por los estrategas, fue el actual senador provincial, Durand Cornejo, y hoy ese mismo equipo designó al periodista y diputado nacional, Martín Grande, para ser el candidato de la línea pura del PRO.

En resumen, tanto Grande para la Capital como Leavy para la Provincia, eligen una estrategia que privilegia el alineamiento nacional, incentivan la grieta por sobre la unidad y adoptan un tono de la comunicación purista, combativo y excluyente. En el caso de Grande, las últimas semanas, en un hecho insólito arremetió duramente en un debate televisivo contra los inspectores de tránsito del municipio: "me avergüenzan", dijo. Sus contrincantes, Bettina Romero y Matías Posadas, se despegaron rápidamente e insistieron con la postura de la unidad de todos para cambiar a Salta.

Un dato de color es que, el último domingo, Salta tuvo como gran ausente de la elección al Gobernador, Juan Manuel Urtubey, quien no presentó candidatos.