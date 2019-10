Salta, en el centro del psicoanálisis regional

El Centro de Investigación y Docencia de Salta (CID) del Instituto “Oscar Masotta 2”, será el organizador, un nuevo año más, de las XV Jornadas Regionales de los CID del NOA, en las que profesionales del psicoanálisis, de orientación lacaniana, se reunirán durante los días, jueves 10 y viernes 11 del presente mes, en el Centro Cultural América (Mitre 23) para abordar temas relacionados al Inconsciente, los afectos, y las pasiones en la época actual.

Llegarán profesionales de Buenos Aires y de toda la región: Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán; junto los de Salta.

En esta oportunidad, contaremos para este encuentro con la participación especial del humorista gráfico “Tute” para una conversación con el doctor Gustavo Stiglitz, quien es el Director en Salta del CID, psiquiatra y analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis (AMP).

La charla, disparador para el debate, se realizará en el 11 de octubre, a partir de las 18.30, en Mitre 23.

“Esperamos el efecto producido en nuestros participantes por la pasión humorística, para que se realice la intención del chiste y a la par se reciba desde un saber alegre la apuesta de estas jornadas”, exclamó Laura López en un parte de prensa.

Uno de los interrogantes que nos convoca al trabajo a especialistas del área es que las pasiones han provocado también el interés de filósofos, escritores, pensadores a lo largo de la historia, ilustrando distintas perspectivas en cada época.

La tradición filosófica se abocó al tema de los afectos y las pasiones en relación a una dicotomía entre el alma y el cuerpo. Las pasiones son nombradas por Descartes “pasiones del alma”, pues la dificultad radica en lo que el alma padece por el hecho de estar unida a un cuerpo.

Jacques Lacan toma de lo recogido por la tradición filosófica las pasiones del ser: el amor, el odio y la indiferencia, pasiones que tienen que ver con la relación al Otro, con la falta en ser en el sujeto. Llega un momento en el cual, por un giro en su enseñanza, aborda al sujeto directamente en relación con el cuerpo y acentúa las pasiones del alma. Es así como las nombra en una entrevista en televisión: tristeza, gay savoir, felicidad, beatitud, aburrimiento y mal humor.

Vivimos en una época vertiginosa atravesada por pasiones y afectos desamarrados, que pueden arrasar a los sujetos a modo de un huracán como describe Edgar Alan Poe en “Un descenso al Maelström”, y conducirlos a lo peor, arremolinados en un padecimiento de nuevos síntomas, violencias y pasiones.

Nuestro desafío como psicoanalistas, expresa J. Alain Miller, es poder hacer una pausa para no dejarse sugestionar, para no dejarse llevar cuando todo corre tan rápido.

En la ciudad, a nuestra comunidad analítica le proponemos trabajar, además, con una formación del inconsciente que no por evanescente y fugaz, tiene menos efectos de verdad: el chiste y el humor (Witz, ingenio, gracia). A través de ellos es posible abrir una perspectiva fecunda por su valor de reflejar verdades no dichas, logrando leer un reverso de los valores de la civilización que producen angustia, vergüenza o rechazo. Asimismo, pueden desencadenar risas, no sin resonancias, pero sí en un “sinsentido”, liberando la presión y des-ahogando.