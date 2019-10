El “Cuchi” Leguizamón en la mirada del cineasta José Issa

Resumir parte de la vida de Gustavo “Cuchi” Leguizamón en 14 minutos parece un desafío casi imposible, pero el cineasta José Issa afrontó sin temor el reto y escribió un guión que resultó elegido en el concurso que en 2017 convocó el Gobierno de la Provincia junto con el INCAA, con motivo de los cien años del natalicio del músico salteño.

Issa, que cuenta con destacados trabajos en su carrera profesional, reconoce que ya tenía mucha fascinación por el personaje, “y casi de manera natural me empecé a vincular afectivamente, por la música primero y después por el atractivo que él me ocasionaba. El Cuchi es un personaje que despierta curiosidad, un personaje tan cercano y a la vez tan lejano”, definió en diálogo con El Tribuno.

Así nació el guión que bajo el significativo nombre “De solo estar”, fue elegido por Lucrecia Martel y Leopoldo “Teuco” Castilla. “Este corto significa mucho para mi, porque Lucrecia -que para cualquier cineasta es palabra mayor- era uno de los jurados junto a nada menos que el Teuco -hijo de Manuel-, fue un premio múltiple”, declaró el cineasta que suma a la satisfacción mencionada la posibilidad de poder contar con la actuación de Roly Serrano.

Entre tantas anécdotas de las distintas facetas del salteño que todos saben quien es, muchos tienen la sensación de haberlo conocido, y otros tantos -que sí tuvieron el gusto de tratarlo- presumen recuerdos que se suman al imaginario popular, el director se propone mostrar el costado más íntimo del artista, “una oportunidad para descubrir al Leguizamón profesor del colegio Nacional, ocurrente cocinero e irreverente abogado del pobrerío”.

En este corto se podrá ver al personaje del Cuchi paseando por distintos lugares típicos de Salta, realizando compras por el mercado municipal viejo, y también en un recorrido por los campanarios de la ciudad, tal vez trazando la idea de el memorable concierto de campanas, que terminó realizando el 20 de febrero de 1963 en el marco del Sesquicentenario de la Batalla de Salta (según escribió en El Tribuno el periodista Luis Borelli, en su recuerdo por los 100 años de Leguizamón).

“Además de una secuencia muy divertida es una oportunidad para mostrar Salta, lugares a los que muy pocas veces accedemos, como los hermosos vitraux de la iglesia de La Merced o los pasillos de San Francisco”, describió Issa.

Por supuesto que estará presente la querida Eulogia Tapia en La Poma, para lo que el director se tomó una licencia y recreará un encuentro entre el Cuchi, Manuel Castilla y la pomeña, “todos mayores, cosa que no se dio ya que ellos eran maduros cuando Eulogia era una niña, así que ese es un plano de ficción”, agregó.

El corto es un producto del tipo telefilm, la producción general está a cargo de Cristian Barroso, otro reconocido cineasta salteño, y será protagonizado por Facundo Pacheco, quien cuenta con experiencia en escenario y sirvió para el propósito de Issa de encontrar el “fisic du rol” (en francés: el papel de acuerdo a su figura o viceversa). “Cumple con el parecido físico con facciones que hay que acentuar un poco, que es un trabajo del que se encargarán Macarena Cardozo y Paula Ferrer, responsables del arte durante el rodaje, que también deberán adaptar todo lo necesario al año 1955”.

Segundo corto

Issa también ganó el concurso nacional de cortometrajes del INCAA con el proyecto cinematográfico denominado “Bemolución” que se rodará en febrero de 2020 y que narrará otra secuencia de la vida del célebre compositor salteño.

Este será un producto de formato netamente cinematográfico, donde el relato tendrá su aspecto dramático anclado en la historia política.

A través de esta propuesta “la genialidad creativa de Leguizamón se pondrá de manifiesto en todo momento y tengo el desafío de contar con una centena de sapos rococos para una de las escenas claves de la producción”, adelantó el cineasta quien además espera que ambos cortos puedan ser estrenados en 2020.

Actor generoso de fuertes raíces salteñas

Roly Serrano, tiene el sí fácil para cualquier propuesta de su tierra a la que nunca dejó de volver.

“Roly simplifica el trabajo de filmación, las escenas se logran de una sola vez, eso ahorra mucho tiempo, lo que se traduce en plata. Además su expresión logra que la cámara lo ame, es su quinta esencia, él no es solo un buen actor, sino que la cámara lo ama, tiene algo hipnótico que se suma a su predisposición sin condicionamiento”, expresó José Issa sobre el actor que interpretará a un juez que enfrenta al “Cuchi” Leguizamón por su desfachatez para los escritos judiciales.

En diálogo con este medio, Serrano recordó un fugaz paso como alumno del Leguizamón profesor en el Colegio Nacional. “Fue en una época en la que se abrió una especie de nocturna dónde íbamos todos los que ya habíamos pasado sin éxito por varias y diversas instituciones educativas. Ahí daba clases el Cuchi”, recordó y agregó: “Yo fracasé hasta ahí, era un ‘veleta’ que iba dónde me llevaba el viento”.

Sobre el personaje que interpretará para Issa, el actor destacó que en su trabajo busca la esencia de “ese tipo que es capaz de no darse cuenta de la inteligencia y el talento del otro por estar cerrado en su egoísmo. Es desde ese lugar que lo hago. A mí me parece atroz lo que hace ese tipo (por el Chuchi), está hablando de cosas que la gente no entiende y además molesta, me acusa a mí (el juez). Eso es lo que yo tengo que construir para enfrentarlo”.

Roly aclaró que cuando lo llaman desde Salta para un proyecto dice que si inmediatamente, y también destacó el crecimiento de la producción cinematográfica local: “se están haciendo materiales increíbles”.