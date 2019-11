Incorporación de funcionarios

El Estado municipal tiene básicamente 4 tipos de “empleados”:

1. El funcionario de gobierno (intendente, secretarios, subsecretarios y demás funcionarios designados por el intendente de turno y que cesan en sus funciones cuando su mandato termina);

2. El funcionario de la denominada “planta política”, que es designado por cada funcionario en su círculo de confianza para coadyuvar a su desempeño y bajo sus directivas, y que cesan en sus funciones cuando cesa el funcionario que los propuso o designó (son los asesores personales);

3. El funcionario “contratado” para desempeñar tareas específicas, para las cuales demuestra una preparación o un arte especial, cuyo período de funciones o plazo del contrato depende de las necesidades y las características de las tareas (cesan cuando el plazo se cumple)

4. El funcionario de “planta permanente”, calificativo utilizado normativamente para referirse a aquellos empleados que, por su capacitación específica, por las cualidades demostradas y por la específica necesidad de cubrir las tareas para las cuales se lo designa de manera indeterminada o “para siempre”, es designado por la máxima autoridad municipal luego de un cuidadoso concurso de antecedentes y oposición.

De los 4 tipos de “empleos” que integran el cuadro de recursos humanos de la Municipalidad, sin dudas el más importante es el funcionario de planta permanente, puesto que es quien administra el día a día de los cometidos más básicos, y al mismo tiempo más trascendentes, de todos los que tiene encomendados el órgano municipal, razón por la cual la ley lo beneficia (o “distingue”) con la nota de la “estabilidad propia”, es decir, nunca podrá ser despojado (despedido) de su empleo ni aun ofreciéndole una indemnización (salvo mala conducta probada).

El funcionario o empleado de planta permanente es una persona capacitada antes y después de su ingreso. Administra las cuestiones más sensibles y mayormente vinculadas con el bien común y la satisfacción del interés público. Conoce el día a día de las cuestiones importantes y con sus conocimientos y experiencia permite o asegura que, cualquiera sea el gobierno de turno y los funcionarios “políticos”, los “asuntos” más básicos y trascendentes del día a día seguirán funcionando normalmente.

Por este motivo, desde hace una década atrás, de manera paulatina algunas provincias y ya como un método ineludible en la Nación, antes de realizar designaciones de funcionarios de planta permanente en las respectivas administraciones públicas, se designa un Comité de Selección, cuyo primer acto es aprobar los perfiles y dictar las bases de la convocatoria a concurso de mérito y antecedentes.

Esas bases de condiciones se escriben cuidadosamente para que identifiquen con claridad y precisión las tareas y acciones propias del puesto y que determinen puntillosamente las competencias jurídicas, económicas o técnicas de gestión requeridas para el desempeño del cargo que se concursa. Del mismo modo, las bases de condiciones determinan las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y deberían, aunque no siempre se hace, determinar un cronograma temático y cronológico para su correcta implementación.

El criterio es dotar al Estado de personal idóneo mediante procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad de oportunidades y transparencia. Porque cuando la Municipalidad designa un empleado en planta permanente está decidiendo una porción del futuro de los vecinos del municipio.

Los aspirantes deben inscribirse y aportar la documentación que acredita que están capacitados para desempeñar el cargo para el cual concursan, deben también acreditar, en general, entre 5 y 10 años de desempeño del cargo o similares y son entrevistados por especialistas que interactúan con el aspirante y analizan si realmente podrá desempeñar el cargo con eficiencia. También se los analiza psicológicamente.

Argentina y muchas provincias y municipios comprendieron la importancia de la planta permanente del Estado y adoptaron importantes medidas para dotar a la misma de personas capaces y que lleguen al cargo por mérito y no por el “dedo” de algún político circunstancial.

La noticia conocida en las últimas horas, sobre la decisión de funcionarios de la Municipalidad de Salta de incorporar a planta permanente del municipio personas que venían desempeñando cargos transitorios, sin convocar a un concurso de mérito y antecedentes y sin estudiar previamente cuáles son las necesidades reales y los perfiles de funcionarios que cada uno de ellos exige debe causar en los ciudadanos desazón y preocupación.

Constituye un grave error, no solo porque son los vecinos del municipio quiénes deberá solventar con sus tributos (y para siempre) los sueldos de funcionarios que no hicieron “mérito” ni probaron su capacidad para desempeñar el cargo en el que serán designados, sino también porque constituye una verdadera falta de respeto hacia aquellos funcionarios que no forman parte del círculo íntimo de los funcionarios políticos y que desde hace muchos años vienen haciendo mérito y sacrificándose para alcanzar ese título o ese cargo.

El gobierno que los designa finalizará su período a cargo del municipio en tan solo 40 días, por lo cual lo razonable sería que el nuevo gobierno designe un comité de selección, establezca los cargos a cubrir, apruebe las bases y condiciones y realice con el tiempo requerido los concursos de mérito y antecedentes, para que los vecinos de Salta se aseguren que los importantísimos cargos a cubrir estarán en manos de personas capacitadas y meritorias y no de “amigos”.

Tengo un especial respeto por el señor intendente, como persona y como gobernante, así como también por los funcionarios que desempeñaron durante estos años, con sacrificio y dedicación, funciones políticas en la Municipalidad (muchos de ellos colegas y amigos de reconocida trayectoria), y justamente ese respeto me decidió a escribir esta especie de carta pública pidiéndole que la medida anunciada se concrete, pero no sin antes realizar los pasos que describí más arriba.

No importa que ese proceso de selección y designación trascienda su mandato, porque al momento de traspasar el mando municipal a quién sea elegido por los vecinos como nuevo intendente, sería una muestra de civilidad institucional entregarle también ese proceso iniciado o pronto a iniciarse.