Fernández impulsa una nueva ley de energía para dinamizar Vaca Muerta

Alberto Fernández impulsará un proyecto de ley para promover nuevas inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales.

El objetivo es acelerar el ingreso de inversiones por 28.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, detallaron cerca del presidente electo.

El proyecto será uno de los primeros que discutirá el Congreso después del recambio legislativo del 10 de diciembre.

La novedad se conoció ayer después de la reunión que mantuvo el presidente electo con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

El mandatario neuquino, cuyo nombre es uno de los que circulan como posible presidente de YPF en la futura gestión, llegó a Buenos Aires con un plan para detener la caída de inversiones que se registra desde agosto del año pasado en el yacimiento más importante del país.

Es consecuencia, indican los principales actores de la actividad, del congelamiento del precio de los combustibles dispuesto por el Gobierno y las restricciones para el movimiento de divisas. La primera de esas medidas empezó a desactivarse ayer, con un anuncio del incremento de la nafta del 5 por ciento.

Sustentabilidad

"Me reuní con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, con quien coincidimos en la importancia de potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, prestando especial atención al impacto ambiental, que es el único camino para ser sustentables", informó Fernández, después del encuentro, en sus oficinas de la calle México.

En un breve contacto con la prensa que tuvo a la salida de la reunión, el gobernador de Neuquén se apegó a la formalidad. "Coincidimos en trabajar en una agenda de desarrollo y productiva que sea el motor para superar la difícil situación que atraviesa el país", dijo Gutiérrez, acerca de los temas conversados.

El proyecto del Frente de Todos es parte del paquete de iniciativas que el presidente electo pretende promover en los primeros cien días de su gestión. En ese listado de iniciativas trabaja el futuro presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien ayer también se reunió con Gutiérrez, en sus oficinas de la Avenida del Libertador, en Retiro.

El plan elaborado por el gobierno neuquino incluye la liberación del precio del barril y la instrumentación de un mecanismo para evitar que los saltos en la cotización se trasladen directamente a precios, según informó ayer el diario Río Negro.

De acuerdo con ese esquema, la regulación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) operaría como una suerte de fuelle, que permitiría evitar un traslado a precios ante un incremento del precio del crudo o una devaluación del peso. El ICL y otros impuestos representan hoy el 40% del valor de la nafta en surtidores, por lo que ese margen serviría para amortiguar el movimiento de las variables que el Estado no controla.

El congelamiento de precios hizo que la actividad en Vaca Muerta cayera más del 50 por ciento en los últimos tres meses, de acuerdo con el índice que contabiliza "las etapas de fractura" en el yacimiento no convencional.

El desplome, también resultado de cuestiones estacionales, tuvo como excepción YPF.

Desarrollo productivo

El desarrollo de Vaca Muerta está en el centro de los planes de Fernández. Consciente de que la Argentina necesita producir dólares, apostará a la puesta en marcha de un plan de desarrollo productivo con eje en el yacimiento situado en Neuquén.

En el equipo del presidente electo consideran que es un sector que en unos años puede llegar a dar hasta 40.000 millones de dólares de exportaciones adicionales al año, lo que modificaría sustancialmente la ecuación externa.

Destacan, además, que es una actividad que demanda una gran cantidad de proveedores, por lo que, según calculan, puede generar unos 500.000 nuevos puestos de trabajo.

Para todos esos planes la designación del presidente de YPF, hoy a cargo de Miguel Ángel Gutiérrez, puede resultar clave. En el entono de Massa, a quien le atribuían la aspiración de controlar la compañía, señalan que no reclamó ese cargo ni propuso a nadie para ocuparlo. "No tenemos a nadie con las condiciones necesarias para ese lugar", dicen en el Frente Renovador, pero advierten que quieren participar de las definiciones de la política energética.

Además de Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, también circuló el nombre de Jorge Sapag como posible presidente de la compañía, pese a que el dirigente neuquino señaló que no está interesado en ese cargo.

En el comando de la calle México, sede de las oficinas de Fernández, el tema se maneja con extrema cautela. El nombre se dará a conocer, dicen, pocos días antes del recambio presidencial.

