Sin Pereyra, la Selección se concentra en Mallorca

La Selección argentina de fútbol iniciará mañana sus entrenamientos en Mallorca, España, una concentración previa a los últimos amistosos de 2019 frente a Brasil (viernes 15) y Uruguay (martes 19), donde no podrá estar presente el mediocampista Roberto Pereyra (Watford), quien fue dado de baja por lesión.

Así lo informó la AFA este domingo, en la que detalló que el tucumano sufrió una lesión en el isquiotibial derecho sufrida en su club inglés Watford, el pasado viernes, durante el partido con Norwich City por la Premier League.

De esta manera, el plantel argentino para encarar los amistosos ante Brasil y Uruguay estará compuesto por 25 jugadores, muchos de los cuales comenzaron a llegar este domingo al hotel de concentración en Mallorca.

En una situación particular e inédita, el plantel albiceleste estará en Mallorca -ciudad donde el entrenador Lionel Scaloni está radicado- hasta el miércoles y centrará sus prácticas en la Ciudad Deportiva ‘Antonio Asensio‘.

El cronograma marca que habrá cuatro entrenamientos, los dos primeros abiertos a la prensa los primeros quince minutos, entre lunes y miércoles (doble turno), antes de partir rumbo a Asia.

El viaje a Riad, la capital de Arabia Saudita, está programado para jueves 14 a las 10:00, donde incluso por la tarde reconocerán el estadio King Saud University y habrá conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni, en el mismo sitio donde el viernes enfrentará en el clásico a Brasil.

Luego Argentina viajará a Tel Aviv en donde jugará ante Uruguay en el New Bloomfield Stadium, el martes 19 de noviembre.

Scaloni convocó para esta gira a Lionel Messi y Sergio Agüero, que retornan luego de la Copa América de Brasil, mientras que el juvenil Nehuén Pérez, cuyo pase pertenece al Atlético de Madrid, tendrá su primera vez en la mayor.

Además, regresan a la nómina Walter Kannemann, Giovanni Lo Celso y Esteban Andrada, quienes no habían estado por diversas razones.