El gobernador electo convocó a Leavy y Olmedo para trabajar conjuntamente en la provincia, con el objetivo de "no permitir que la grieta separe a los salteños".

Gustavo Sáenz: "Acá no hay vencedores ni vencidos, hay que trabajar juntos por Salta"

El bunker de Gustavo Sáenz en el hotel Alejandro I estalló en el momento que el gobernador electo agarró el micrófono para dar sus primeras palabras, tras el triunfo arrollador obtenido en las urnas salteñas.

Sáenz, más allá de la abultada diferencia, salió con un mensaje unificador y llamó a sus opositores a trabajar hombro a hombro. Aunque primero agradeció a los salteños.

"Gracias de todo corazon a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta gran eleccion. Desde el primer momento dijimos que este es un frente salteño, que le abríamos las puertas a todos los que querian participar y así lo hicimos. Recorrimos los pueblos, escuchamos a la gente. Siempre dijimos que esta no era una eleccion nacional, por eso no buscamos la bendicion de nadie más que del pueblo salteño", indicó.

Y añadió: "Que gran desafío que tenemos en nuestras espaldas, porque empezamos una nueva historia en Salta y para eso tenemos que estar más juntos que nunca. No debemos permitir que la grieta que separa a los argentinos llegue a Salta, no lo vamos a permitir. Acá no hay vencedores ni vencidos, sino que los salteños decidieron que trabajemos juntos por un bien común. Por eso agradezco los llamados de Leavy y Olmedo, y quiero convocarlos para trabajar juntos, porque Salta así lo necesita".

Sáenz mencionó el saludo del gobernador Juan Manuel Urtubey y señaló: "Quiero agradecerle su llamado y la predisposición porque mañana vamos a reunirnos para arrancar con la transición".

El gobernador electo también manifestó que recibió felicitaciones del presidente electo y un pedido especial. "El presidente electo dijo que ojalá que podamos trabajar juntos. Yo le digo quédese tranquilo señor presidente, que vamos a trabajar juntos así se terminan las desigualdades y el federalismo que han mantenido en el olvido a las provincias del norte", expresó.