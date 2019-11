“Cande” Correa: “Me siento muy fuerte ahora y con la frente en alto para seguir trabajando"

“Una locura, fuimos las más famosas de las redes virales esta última semana”, dijo la concejal electa por la ciudad de Salta, “Cande” Correa, luego de que ganara en las elecciones provinciales. “Quiero agradecer a la gente, que más allá de todo, nos siga acompañando. A mis alumnos, a mi familia. No fue una semana fácil para mi”, invitó.

Luego de que se viralizara un video de ella respondiendo una entrevista, la edil electa señaló que “lo que no de derrota, te fortalece”.

“El apoyo de la gente después de los videos creció mucho más que antes. Agradecer por estar ahí”, señaló.

“Me siento muy fuerte ahora y con la frente en alto para seguir trabajando como lo vengo haciendo”

“Me estuve informando, fui al vertedero, no sabía de la situación por la que están pasando los vecinos de los barrios como Justicia, Solidaridad. La verdad es que ver esa realidad me pegó mucho y digo: cómo puede ser cuando estás totalmente en tu vida desconocemos. Así que me tome el tiempo para conocer. Es muy importante ver la necesidad de los vecinos”, declaró.

Correa declaró que “voy a seguir trabajando. hay mucho para mejorar, comenzando por terminar la cuarta trinchera y poner la ‘¡geomembrana’. Vamos a comenzar a trabajar”.