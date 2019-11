Sáenz dejó las diferencias y llamó a la oposición a trabajar juntos

El gobernador electo de la provincia, Gustavo Sáenz, dejó un claro mensaje de unidad ayer durante su primer discurso tras imponerse en las elecciones provinciales y convertirse en el mandatario para el período que se iniciará el 10 de diciembre próximo hasta el mismo día de 2023.

Sáenz, que logró más que duplicar los votos de su principal competidor, Sergio Leavy, insistió en la necesidad de dejar atrás las diferencias y no permitir que la grieta que divide a los argentinos se instale en Salta. Tras una campaña con elevada agresión verbal y en algunos casos también hechos de violencia física entre seguidores de ambos sectores, el gobernador electo llamó a sus adversarios políticos a dar vuelta la página y sumarse a trabajar juntos por el bien de Salta.

Además, durante una reunión que mantendrá con Juan Manuel Urtubey en la mañana de hoy, se iniciará el proceso de transición de cara a la nueva gestión que arrancará en apenas 30 días.

Ayer, pocos minutos después de las 18, el arranque del escrutinio provisorio ya arrojaba una diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre Sáenz y Leavy, brecha que fue aumentando con el paso del tiempo. Cerró en 28 puntos.

Tal como anticipó el Tribunal Electoral de la Provincia, a solo dos horas de cerrados los comicios la diferencia de votos ya era indescontable y en el búnker del frente Sáenz Gobernador todo era festejos.

A las 20.30, el flamante gobernador electo y su compañero de fórmula, Antonio Marocco, subieron al escenario acompañados por la intendenta electa, Bettina Romero.

"Qué gran desafío, qué gran responsabilidad que tenemos en nuestras espaldas, porque empieza a escribirse una nueva historia en Salta y espero que sea la mejor historia que Salta pueda tener en su vida", exclamó Sáenz ante el aplauso y el apoyo de sus seguidores para luego completar que "para eso tenemos que trabajar todos juntos, para eso tenemos que estar más juntos que nunca".

Afirmó que "no debemos permitir que esa grieta que duele, que lastima, que separa a los argentinos, se encuentre en Salta. Nosotros no lo vamos a permitir, porque aquí no hay vencedores ni vencidos, acá hay un pueblo salteño que ha tomado la decisión de que trabajemos juntos, que dejemos de pelearnos entre los políticos y peleemos contra los problemas que a ellos les afectan, que son la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes. Esos son los verdaderos enemigos de la gente y nosotros tenemos que pelear contra ellos".

"Recorrimos todos y cada uno de los pueblos, escuchamos a la gente, sus necesidades, sus problemas", manifestó Sáenz y aclaró: "Siempre dijimos que esta no era una elección nacional, y por eso nunca buscamos la bendición de nadie sino solamente la de ustedes, el pueblo salteño. Trabajamos muchísimo, y nos queda por hacer".

Agradecimiento y convocatoria

El gobernador electo les agradeció a sus principales adversarios políticos, Sergio Leavy y a Alfredo Olmedo, por sus llamados y los convocó a trabajar "juntos por Salta, porque Salta se lo merece, Salta lo necesita".

"Les quiero agradecer, de todo corazón, a todos los candidatos, a todos los fiscales, a todos los dirigentes, al pueblo de Salta", insistió y prometió que "lo vamos a mantener más unido que nunca y vamos a luchar para que estemos más unidos que nunca y no entre esa grieta, para que encontremos los puentes que nos unen y nos encuentren abrazados al final del camino peleando por los salteños. Y ahí me van a encontrar".

Agradeció además el "acompañamiento y el trabajo de todos y cada uno de los salteños que nos acompañaron en esta gran elección".

"Desde el primer momento dijimos que este era un frente salteño, un frente donde le abríamos las puertas y el corazón a todos los que querían participar. Y así lo hicimos. Permitimos que participen en cada uno de los pueblos, en los municipios de nuestra querida provincia", resaltó.

La destacada elección realizada por el gobernador electo motivó el saludo de figuras de la política local y nacional.

“Quiero agradecer al presidente electo, Alberto Fernández, que a través de un mensaje me dice que ojalá podamos trabajar juntos”, dijo Sáenz para luego afirmar: “Quédese tranquilo señor Presidente, yo voy a trabajar a su lado para defender a los argentinos pero, por sobre todas las cosas, le pido que trabajemos para que este Norte tan postergado crezca de una vez por todas y se terminen todas las desigualdades y la falta de federalismo que existió siempre con el Norte argentino, profundo y olvidado de nuestra querida Patria”.

Agradeció también a “mi amigo entrañable de toda la vida y próximo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, que también se comunicó conmigo. Gracias por acompañarme, gracias por estar y saludarme”.

Otro de los que lo llamó fue el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta: “Para que vean que se puede construir con todos una Argentina distinta, sin odios, sin rencores y sin resentimiento”, dijo. También mencionó y agradeció los llamados del actual presidente, Mauricio Macri, felicitando la elección de los salteños, y de Roberto Lavagna.

Además, destacó la figura de quien calificó como su “amigo personal”, Rogelio Frigerio “que me abrió las puertas para conseguir un montón de obras que nunca antes se habían hecho para los salteños”.

Finalmente, destacó que “nunca fui presionado por nadie para hacer una obra a cambio de acompañarlos políticamente”, y afirmó que “así debe ser la Argentina, basta de látigo y chequera”.