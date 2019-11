Fernández: "En Bolivia no hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo, hay un golpe de Estado"

El presidente electo, Alberto Fernández insistió hoy en que en Bolivia se consumó un "golpe de Estado" y pidió que "nadie se confunda", ya que "no hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo".

"No hay ningún ejército que haya liberado a un pueblo. Hay un golpe de Estado, para que nadie se confunda, para que hablemos claro y sin mentiras. Y para que después cada uno se haga cargo de lo que dice", enfatizó el ex jefe de Gabinete, que participa de la presentación de un libro en el Centro Cultural de la Cooperación de la Ciudad de Buenos Aires.

Fernández aseguró que América Latina vive "un día aciago" porque "en Bolivia se interrumpió la democracia" y dijo que desconoce cómo terminará la "crisis social" en el vecino país.

El presidente electo expresó que tiene una "gratitud eterna" para con el jefe de Estado mexicano, Andrés López Obrador, por brindarle asilo a Evo Morales, y también destacó la ayuda ofrecida por los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Paraguay, Abdo Benítez, con quienes se comunicó telefónicamente en la noche del domingo, horas después de la renuncia del mandatario boliviano.