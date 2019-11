Hallan el cuerpo de una joven en un descampado

Una joven de 26 años fue encontrada ayer muerta en un descampado de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, y los investigadores intentaban determinar si fue víctima de un crimen y aguardaban en horas de la tarde el resultado de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento, informaron fuentes.

El hallazgo se registró cerca de las 14, en un terreno ubicado en Génova, entre Fitte y Labardén, en jurisdicción de la comisaría 16ª de la ciudad.

Fuentes policiales informaron a Télam que un llamado al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un descampado.

Al llegar al lugar, los efectivos de la seccional constataron que se trataba de una mujer que se hallaba totalmente vestida y preservaron el lugar hasta la llegada de Policía Científica que realizó los peritajes correspondientes.

De acuerdo a los primeros datos obtenidos por los investigadores, la joven trabajaba como recicladora y no tenía un domicilio fijo, y los forenses determinaron que el cadáver se hallaba en avanzado estado de descomposición. Además, señalaron que a un metro del cuerpo fue hallado un cuchillo de cocina, con mango de madera limpio, sin manchas.

El médico legista estableció a simple vista que la data de muerte era de al menos seis días y que alrededor de su cuello tenía un cinto, aunque no se pudo determinar las causas del deceso. Al respecto, el fiscal de la causa, Leandro Arévalo, dispuso que ayer se realizara la autopsia en la morgue judicial. "Hasta la autopsia no podremos saber cómo y cuándo murió debido a la descomposición del cuerpo", afirmó un vocero encargado de la pesquisa. Los investigadores establecieron que la mujer tenía un antecedente por "hurto en grado de tentativa" y que en la comisaría de la mujer no había registros de denuncias por violencia de género.