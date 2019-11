“Necesitamos administrar con más eficiencia para que cada peso llegue en beneficio de la gente”

La flamante intendenta electa de la capital salteña no para. El día después de las elecciones, Bettina Romero inició su agenda de actividades con entrevistas con distintos medios de comunicación y con una reunión con quien fue su principal contrincante en los comicios, David Leiva, para avanzar en uno de sus mayores desafíos: “Generar consensos, armar equipos, buscar las mejores ideas y trabajar sobre un plan que lleve a sacar adelante a Salta y que nos consolide como una ciudad modelo”, según explicó en diálogo con El Tribuno.

¿Cuál será la primera medida que tomará apenas asuma como intendenta?

Mi compromiso es no dejar a nadie atrás, vamos a tener un gobierno con una fuerte impronta social, un gobierno que va a trabajar por el desarrollo y el progreso de nuestra ciudad. Sabemos que la preocupación primordial de hoy de cada familia es el empleo, es cómo salir adelante, por eso queremos un municipio que se involucre en generar oportunidades, por ejemplo, llevando la Escuela de Arte y Oficios a distintos puntos de la ciudad y generando ferias barriales, entre otras acciones.

Desde el Gobierno provincial junto al equipo de Gustavo Sáenz ya comenzaron a trabajar en la transición. ¿En la Municipalidad cómo se avanzará en ese sentido?

Claro que es muy importante este mes de transición, estamos justamente tomando contacto ambos equipos para generar reuniones de trabajo para poder adentrarnos en los números, en la realidad del municipio en cada una de sus áreas. Estamos coordinando esos encuentros que seguramente serán para la semana que viene.

Me imagino que en esa transición se va a hablar del presupuesto municipal para 2020, ¿cuáles serían la prioridades que marcaría usted en ese proyecto?

Actualmente el municipio ya está trabajando en el presupuesto 2020, lo están haciendo ellos con sus funcionarios, por eso me resulta importante y urgente lo que comienza ahora en este mes de transición y de mayor diálogo, no solo el diálogo que tengo con Gustavo Sáenz, que es fluido y muy cercano, sino lo importante es tomar contacto con los funcionarios de cada área de gobierno. Ellos ya están diseñando el presupuesto, ya lo tienen armado en borrador, la verdad es que soy muy respetuosa de las instituciones, de los gobiernos, no tengo ni he tenido influencia ni diálogo sobre esos temas todavía. Lo prioritario, entendiendo la situación social y económica que estamos atravesando en el país, la provincia y nuestra ciudad, es tener un gobierno que sea austero en el sentido de que todo el presupuesto que haya para invertir sea directamente una inversión para el beneficio de los salteños y sus barrios. Necesitamos administrar con mayor transparencia y eficiencia garantizando que cada peso del presupuesto llegue a un beneficio para la gente.

¿Cómo avizora el panorama político, social y económico para el año que viene teniendo en cuenta que los municipios tienen una gran dependencia de los recursos provinciales y una provincia como Salta a su vez de lo que pasa con la Nación?

Por un lado tiene que haber mucho diálogo y me voy a ocupar de estar en contacto, golpear puertas, llevar las necesidades de Salta y nuestros objetivos de desarrollo para trabajarlos junto a los gobiernos provincial y nacional. Debemos generar un diálogo maduro donde lo que se hable tenga que ver con el bienestar de la gente. Y segundo, es muy importante tener proyectos concretos, cuando uno sabe cuáles son las obras que nuestra ciudad necesita, cuando sabemos cuáles son las mejoras en donde tenemos que invertir para mejorar la calidad de vida es mucho más fácil la gestión de recursos.

¿Cuáles serán los ejes de trabajo que usted continuará de la gestión municipal de Sáenz?

Creo que todos vamos a coincidir en que toda su política de bienestar animal fue muy positiva y es un orgullo a nivel país, la verdad que estamos todos orgullosos y hay que profundizarlo como así también en cuanto a la modernización del Estado y el funcionamiento del municipio, la atención en doble turno en la Municipalidad nos parece algo muy valioso, tiene que ver con un municipio abierto al servicio del contribuyente y vecino. Las mejoras en las plazas también nos parecen importantes para continuarlas, hay muchas más plazas que necesitan inversión. Nosotros vamos a impulsar a través de esas mejoras corredores seguros, porque en muchos barrios nos plantean el tema de la inseguridad como preocupación, entonces vamos a impulsar un trabajo de iluminar y pedir presencia policial en todas la manzanas donde hay jardines de infantes, escuelas, colegios y centros de salud, son todos los espacios que sobre todo frecuentan las mujeres, las mamás y nuestros adultos mayores. Necesitamos que sean espacios iluminados y con mayor presencia policial.

Hay un trabajo de obras que se iniciaron para que la ciudad no se inunde y ya estamos en época en que el tema de las lluvias son una preocupación, ¿cómo se va a trabajar al respecto?

Es clave continuar en la búsqueda de recursos porque son obras de enorme envergadura que necesitan muchísimos recursos. Lo dijo ya Gustavo Sáenz, la ciudad de Salta lamentablemente se inunda y hacen falta obras de infraestructura. Si mal no recuerdo son más de 20 obras las que se necesitan hacer y Sáenz logró avanzar con cuatro de ellas. Nos falta mucho pero lo importante es no frenar esto de buscar recursos y seguir invirtiendo. Acá hay que invertir año tras año, gobierno tras gobierno, para eventualmente en un largo plazo, pero tenemos que ir hacia eso, que ningún salteño sufra las inundaciones como lo sufren hoy. Mi compromiso es seguir gestionando recursos e invertir para avanzar en ese plan de obras hídricas que nos van a ayudar a ir mitigando este gran drama. El tema de las inundaciones no se resuelve de un día para el otro, son muchísimas obras y toma tiempo.

En estas elecciones el oficialismo logró llevar al Concejo Deliberante 15 de un total de 21 ediles que tiene el cuerpo. En ese contexto, ¿cuál será el rol que tendrá el Concejo en su gestión?

Más allá que la gran mayoría serán concejales del mismo frente político, a mí me interesa trabajar con todos. Esta transformación de la ciudad que estoy planteando, una ciudad más limpia y ordenada, con progreso y desarrollo, la vamos a construir todos juntos. Quiero trabajar codo a codo con los concejales, quiero que las mejores ideas y propuestas, las mejores mujeres y hombres que allí estén sepan que yo estoy para armar equipos para sacar adelante a la ciudad. Estoy convencida de que Salta puede ser una de las mejores ciudades de la Argentina.

¿Cuál será la política que adoptará con respecto al comercio ilegal?

Nosotros necesitamos ir por dos caminos por así decirlo, primero enviar un mensaje claro y contundente a todos los comerciantes, a las pymes, a todos aquellos salteños que tienen su negocio, que pagan impuestos, que dan empleo, que pagan los aportes: que sepan que el municipio va a estar de su lado. Queremos transparentar mucho más el sistema de habilitaciones, es algo recurrente que nos plantean los comerciantes, tienen que ser un sistema mucho más ágil y transparente que no venga a complicarle la vida a aquel privado que ponga un negocio. Me voy a ocupar que este municipio esté para ayudar, no para complicar la vida. Por otro lado, estamos en una situación delicada y cada una de estas familias que hoy están en la informalidad lo hacen porque hoy es la única salida que tienen para salir adelante, entonces como Estado tenemos que generarle otra realidad, otras oportunidades para regularizar su situación, a ser parte de otra forma en la cual deben trabajar. Clarificar esta situación no significa ir en contra de los manteros y vendedores ambulantes sino todo lo contrario, es buscar una solución para ayudarlos a progresar y creemos que son las ferias barriales, nudos de desarrollo positivos que se deberían impulsar en distintos barrios para generarles la oportunidad y puedan trabajar en mejores condiciones.

Un tema que se planteó en la campaña es el contrato del municipio con Agrotécnica Fueguina y el manejo de los residuos urbanos, ¿cuál será su postura al respecto?

Necesito empaparme más de detalles, por eso es importante la transición, lo que sí le puedo decir no solo en el tema de residuos sino en cualquier otro tema que si encuentro un contrato, un servicio o una situación que es negativa para la ciudad de Salta a mí me encontrarán revisándolo, porque justamente mi deber es que en la organización administrativa y económica del municipio siempre sean la ciudad y los ciudadanos salteños los que se vean beneficiados, así que en ese sentido dar plena tranquilidad. Lo que importa acá no es tanto el nombre de quien presta el servicio sino qué tipo de servicio, y nosotros queremos una ciudad más limpia, en lo cual no es solo responsabilidad de la empresa sino también de cada uno de nosotros como comunidad. El desafío que tiene Salta en el tema de residuos es cuidar mejor nuestro planeta.

