Fallo a favor de la Argentina en un juicio de acreedores por US$ 70 millones

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló hoy a favor de la Argentina en una demanda encabezada por cinco fondos especulativos en reclamo del pago de una deuda por US$ 70 millones.

La demanda comprendía también los intereses actualizados de 3 años, y el rechazo constituye una buena señal para la Argentina, según analistas de mercado.

Es que a los demandantes ahora sólo les queda ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, con altas chances de que el máximo tribunal rechace el caso.

Las demandas presentadas en el exterior por el Cupón PBI ya suman unos US$ 800 millones, más intereses, estimó el consultor de mercados Sebastián Maril.

Aunque la Argentina ha logrado reducir el número de litigios en forma considerable, aún quedan más de US$ 6.000 millones por resolver.