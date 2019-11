Con el subtítulo de "El trabajo en Salta" el Dr. Armando Caro Figueroa publicó, la semana pasada, un nuevo libro: "Democracia, relaciones laborales y justicia social". Vale la pena leerlo. El libro se enmarca en la quijotesca lucha que Caro ha encarado en pos de rozar, siquiera, la anhelada justicia social (calamitosamente olvidada en nuestra Provincia). No son muchas páginas (152), pero con gran capacidad de síntesis realiza un profundo análisis sobre las relaciones laborales en nuestro país y, hacia el final del libro, examina la dramática situación por la que atraviesa la problemática laboral salteña. En la primera parte indaga sobre el rol que han desempeñado los tres principales interlocutores en las cuestiones laborales: el Estado, los sindicatos y las empresas. La estructura sindical es caracterizada por su carácter monopólico y centralista. Como reiteradamente ha dicho la OIT a nuestros sucesivos gobiernos: "El llamado modelo sindical argentino, es violatorio del principio de Libertad Sindical que defiende la OIT". Con relación al sector patronal dice Caro: "Alienta formulaciones autoritarias en el terreno de las relaciones de trabajo (un hecho que es abrumador en Salta)" y, paralelamente, "mantiene un pacto no escrito con la cúpula sindical monopólica". Por su parte el Estado se convierte en garante del statu quo, mediante una defensa acérrima del monopolio sindical en demérito de la auténtica acción sindical. Más adelante el autor sostiene la fragilidad del edificio institucional vinculado a la cuestión laboral. Esa construcción falla en los tres pilares en los que se asienta: representación obrera monopólica y vertical, centralismo de la negociación y desajuste del derecho de huelga con la realidad. Entiende que ese andamiaje unitario, antifederal, es causante del deterioro de nuestro mercado regional de trabajo. Continúa el libro con una "Breve historia de las reformas laborales". En este análisis se cubren los últimos 75 años de vigencia de este modelo de relaciones laborales que tuvo su punto de partida en la simpatía de Juan Domingo Perón por la experiencia del corporativismo italiano de entreguerras. El Dr. Caro aporta datos inéditos e interesantes (no olvidemos que el autor como ex ministro de Trabajo de la Nación también fue protagonista de la historia que narra), sosteniendo que prácticamente en el trasfondo de todas esas reformas prevaleció el pacto sindical/patronal, por sobre el interés de los trabajadores. Concluye esta parte del libro con once propuestas para reformar el sistema argentino de relaciones de trabajo, cuyo análisis exceden las posibilidades de esta columna. Será en otra oportunidad, porque nos queda en el tintero "El caso de Salta". Le recomiendo al lector que tenga un pañuelo a mano, porque desnudar nuestra realidad es desgarrador. Dan ganas de llorar a gritos por tanta inequidad y desidia que dejan desprotegidos a los sectores más vulnerable de la población. "Pobreza, indigencia, trabajo no registrado, asalariados pobres, violencias, embarazos infantiles, que se suman y, a su vez son el resultado de enormes carencias institucionales", así denuncia Caro la situación de la Provincia. Que traduce en números, comenzando por señalar que Salta es la provincia más pobre del país (fuente Ielde). El PBI per cápita es la mitad de la media del nacional. Ocupa el puesto 21 (sobre 24) en el Índice de Desarrollo Humano (ONU). Tiene la tasa más alta de femicidios de la Argentina. Es la provincia que menos invierte en educación por alumno. El trabajo no registrado (44,2%) es uno de los dos más altos del país. En Salta las mujeres perciben remuneraciones un 40% inferiores a las de los varones. No sería honesto si, ante tanto elogio que me merece el trabajo del Dr. Caro, dejara de señalar una omisión que es la referida a contemplar la diferente situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) tanto en el contexto nacional como provincial.