Bolivia: la Policía impidió el ingreso de la titular del Senado, tercera en la línea de sucesión presidencial de Morales

La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, tercera en la linea de sucesión presidencial luego de Evo Morales y Álvaro García Linera, no pudo esta tarde ingresar a la sesión de la Asamblea Nacional de Bolivia. La legisladora denunció que no se permitió el ingreso de legisladores oficialistas a plaza Murillo. "No sabemos por órdenes de quién. Solo queremos que nos permitan trabajar para devolverle la normalidad del país".

Salvatierra le había informado a la Policía que no ha dimitido de su cargo de Presidenta del Senado ni de su curul de parlamentaria, solicitando que la dejen pasar para sesionar. De ser así le correspondería suceder a Evo Morales al mando del Ejecutivo

Bolivia, no dejan ingresar a la Asamblea a Adriana Salvatierra, presidenta del Senado y quien está en la línea de sucesión luego de García Linera. pic.twitter.com/d5UEkwisi4 — ari lijalad (@arilijalad) November 13, 2019

Salvatierra denunció que los policías requisaron sus oficinas, "lo que es muestra de comportamiento dictatorial". Exigió además que les permitan reunirse y trabajar.

#UltimaHora: Policía impide el ingreso al Parlamento a Adriana Salvatierra, Pdta del Senado de #Bolivia, la legisladora del Movimiento Al Socialismo de #EvoMorales, que de acuerdo con la Constitución, era la siguiente en la línea de sucesión a ocupar la jefatura del Gobierno pic.twitter.com/RW6rYD32Xz — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) November 13, 2019

Y otro video también muestra lo ocurrido en las afueras de la Plaza Murillo.

Impactante la agresión a la senadora Adriana Salvatierra en Bolivia. No la quieren dejar pasar porque está en la línea de sucesión de Evo Morales. Así actúa el golpe de Estado. pic.twitter.com/NuQO2dXtKB — Juan Manuel Karg (@jmkarg) November 13, 2019

Tras lo sucedido, Salvatierra hablo con la prensa y manifestó estar dispuesta a instalar la sesión del Parlamento y asumir la presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia.