La coca seleccionada ya supera los 800 pesos

La coca, de coquear, ya dejó de ser popular y cada vez menos salteños tienen acceso a su consumo por los precios. A la fenomenal devaluación de los últimos cuatro años se sumó el conflicto político y social que vive Bolivia.

En las calles de Salta, como siempre ocurre, ante la falta del "oro verde" el precio se dispara "por las dudas". El precio de la coca selccionada supera en algunos lugares los 800 pesos el cuarto.

Los vendedores de los puestos de latas verdes ya no saben qué estrategia de venta utilizar. "Acá ya no se vende la seleccionada", contó una vendedora de la avenida Yrigoyen, casi en la entrada a barrio 20 de Junio. Lo que sucede es que ya nadie compra la coca cara. Van a lo seguro y se vende la común en bolsas cada vez más chicas. Con 50 pesos te dan 16 gramos de hojas ancestrales.

Desde hace más de tres meses que la venta de la coca especial está por el piso.

En los negocios de la ruta provincial 26 y acceso a barrio Solidaridad, el cuarto de coca común "casi gillete" está a 700 pesos. Tampoco se encuentra la coca "machucada".

La seleccionada que se encuentra supera fácilmente los 800 pesos y roza los 900 pesos.

Para una de las mujeres que vende en la zona del Cofruthos, la coca "está bajando de precio".

"Hasta hace una semana la común se vendía a 900 y ahora bajó. Todo está mal en los dos países, por lo que no hay que dudar que el precio suba nuevamente", dijo con sonrisa compasiva.

Cerrados

En ese contexto, muchos cerraron ante la baja considerable de ventas. O mejor dicho, se sigue coqueando como antes, pero se compra de menor calidad. En consecuencia las ganancias no son las mismas. Para tener una idea de los márgenes, un comerciante de calle compra el kilo de coca común a 2.750 pesos y los vende a 2.800, es decir a 700 el cuarto. Ganan 50 pesos por kilo. Es por eso que la seleccionada tampoco se consigue porque los comerciantes tampoco la piden. Está, al día de ayer, a 3.500 pesos para los mayoristas, es decir que tendrían que vender con un precio superior a los 875 pesos el cuarto para obtener una ganancia. Nadie la compra y nada se gana, por eso se cierran ventanas.

El lo que va del año el incremento fue exponencial. Arrancó el 2019 a 260 pesos el cuarto de coca común y en agosto ya costaba 500 pesos.

La devaluación del peso argentino, respecto del dólar y del peso boliviano, fue el principal argumento. Un peso boliviano cuesta 8 argentinos.

Si no es por la cuestión económica es por conflictos sociales. Sube, siempre sube. Ahora se fue a 800 pesos y aún no termina el año. Los pronósticos no son los mejores y los proveedores aseguran que subirá más. Con el cuarto a más de 700 u 800 pesos, significa casi un 200% de suba para los 11 meses del año, porcentaje muy superior a la inflación que estiman será del 60% anual.