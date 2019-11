Argentina, con Messi, rinde examen ante Brasil

El seleccionado argentino, con el regreso de Lionel Messi tras cumplir con la suspensión impuesta por la Conmebol, jugará hoy ante Brasil, que no contará con el lesionado Neymar, en uno de los clásicos más relevantes del fútbol mundial, esta vez formando parte de la denominada fecha FIFA.

Se jugará en el King Saud University Stadium, a las 14 de la Argentina, con el arbitraje del neozelandés Matthew Conger. Transmitirá TyC Sports.

El regreso de Messi acapara toda la atención en Argentina, luego de cumplir los tres meses de suspensión impuesto por la Conmebol a raíz de sus críticas y acusaciones al organismo durante la Copa América de Brasil, tras perder en semifinales con los brasileños por 2 a 0.

El ciclo de Lionel Scaloni, con 19 encuentros (11 ganados, cuatro empatados y cuatro perdidos) cuenta con dos antecedentes ante Brasil y en ambos con derrota, 0 a 1 el 16 de octubre de 2018 en Yeddah (Arabia) y en la semifinal de la Copa América brasileña el pasado 2 de julio, en Belo Horizonte.

La posibilidad de jugar con el tridente Messi - Agüero - Martínez es otro seductor motivo para aguardar con expectativa el cotejo ante los pentacampeones, en una formación que agrega a volantes con llegada como De Paul, Ocampos y Acuña.

Brasil no tendrá a Neymar pero es un lujo ya que cuenta con Alisson, del Liverpool, el mejor arquero del mundo, en la defensa con Alex Sandro, de Juventus y Thiago Silva, del PSG, en la zona media con Arthur, del Barcelona, Gabriel Jesus, del Manchester City, Phlippe Coutinho, del Bayern Munich, y Rodrygo, del Real Madrid.

Un equipo de estrellas que actúan en equipos de primer nivel de Europa, ese será el rival de Argentina en un clásico de 101 cotejos, con ventaja de los brasileños de 39 triunfos contra 37 y 25 empates.

Por su parte, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró ayer respetuoso de Brasil, pero remarcó que está abocado a cómo hacerle daño.

“Siento que estamos creciendo como equipo. Y la verdad que no pensamos tanto en cómo juega Brasil, sino de qué manera hacerle daño. Seguro le jugaremos de manera muy parecida a como le jugamos en la Copa América. Tengo bastante claro eso, más allá de que habrá algunos matices diferentes”, dijo Scaloni.

Si bien no confirmó el equipo, dio a entender que Martínez está mejor de una lesión y es muy probable que integre el tridente ofensivo junto con Lionel Messi y Sergio Agüero.

Probables formaciones

Argentina: Estéban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Philippe Coutinho y Rodrygo; Roberto Firmino. DT: Tite