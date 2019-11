El maratonista Savonitti llegó a Salta y habló con señas

Cerca del mediodía, Juan Pablo Savonitti ingresó corriendo a la plaza 9 de Julio con una importante escolta policial y ante el aplauso de las personas presentes en el lugar, especialmente de las que forman parte de Asorsa (Asociación de Sordos de Salta).

El “Forres Gump argentino” había dejado atrás los 25 kilómetros de distancia entre La Merced y el centro salteño, una de las cientos de etapas que tiene planeado cubrir hasta llegar a Alaska. Y entre pueblo y pueblo divulga y promociona la lengua de señas.

“Me sentí súper acompañado, seis bicipolicías, un patrullero, y si alguien llegó tarde al trabajo o si provoqué alguna demora, aprovecho para pedir disculpas. Tengo una causa más que importante que realizar”, expresó Savonitti luego de su llegada a la 9 de Julio.

Juan Pablo extendió su agradecimiento al jefe de Policía, Ángel Silvestre, por la gran colaboración de las fuerzas de seguridad en su paso por Salta.

“Llegué en un horario molesto, lo entiendo, quizá en un fin de semana hubiera sido lo mejor, pero se me dio así”, dijo el corredor, quien relató un momento jocoso mientras corría por las calles céntricas, con lo que implican los cortes de tránsito. “Entre algunos que me alentaban, otro me gritó: ‘Tanto circo por un pe.... que corre’”, contó entre risas. “Lo entiendo, yo quizá hubiera dicho lo mismo”, agregó.



Una vez en la plaza principal, Savonitti fue recibido por un grupo de personas hipoacúsicas, encabezado por Enzo Rizzi, el presidente de la Confederación Argentina de Sordos, que precisamente es salteño.

El ultrarunner compartió un grato momento utilizando la lengua de señas con dichas personas, a las que de paso invitó a la charla que realizará el lunes, a las 18.30, en el Hotel Alejandro I.

Por la tarde, Juan Pablo agregó actividades a su agenda y junto con Rizzi participó de un taller de cultura sorda. Esta comunidad en nuestra provincia es de aproximadamente 300 personas.

Savonitti permanecerá en Salta hasta la semana próxima, para continuar luego su travesía para llegar hasta la Bahía de Produe, en Alaska, dentro de un año y medio, tras haber partido desde Ushuaia en enero. A través de su cuenta de Instagram “niamalimits” se puede hacer un seguimiento de su viaje y colaborar con su periplo solidario, a través de un link en la misma cuenta.