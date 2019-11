Dolores Fonzi contó cómo superó el cáncer de mama

A seis meses de haber superado un cáncer de mama, Dolores Fonzi analizó cómo se encuentra luego de atravesar esta delicada enfermedad. Además, habló de su militancia en el colectivo " Actrices Argentinas" y también del por qué rechazó la propuesta de ser candidata a vicejefa de Gobierno por el " Frente de Todos".

“Tuve mucha suerte y no me puedo quejar, porque los cuadros de esa enfermedad son una mier... A mí me tocó uno muy leve: no tuve que hacer quimio ni rayos, pero a la vez tuve cáncer y es algo que vas aprendiendo a entender”, explicó la actriz en una entrevista muy íntima.

Y agregó: “El 8 de abril me dijeron: ‘Es maligno. Te tenés que operar’. El 26 de abril me opero y el 8 de mayo están los resultados del genético de lo que me habían sacado, y estaba todo bien”. La actriz, quien es madre de Lázaro y Libertad –fruto de su relación con Gael García Bernal–, reflexionó sobre sus dias desde que los médicos le dieron su diagnóstico hasta llegar al momento de la cura en diálogo con la revista Gente.

Para sintetizar aquella experiencia, Fonzi aseguró que fue "un viaje sin fin, muy personal y subjetivo". "Tuve una suerte enorme, porque el tratamiento fue poco invasivo, más allá de que fue una cirugía mayor y mastectomía", subrayó la hermana del actor Tomás Fonzi.

“Lo perdí del todo (por el miedo). ¡Claro que del cag... me paralicé! Primero no creés posible que eso te suceda, hasta que te pasa, como todas las tragedias de la vida. Y no hay mucho que hacer más que atravesarlo”, admitió sobre la forma que eligió enfrentarlo junto a su familia y amigos íntimos.

Por otro lado, también habló sobre su compromiso con el colectivo feminista y la relación directa que tuvo esa actividad con su salud, motivo por el cual la llevó a rechazar la propuesta de meterse en la política. “Hay algo de vanidad cuando te ofrecen un puesto y te ponés a pensar: ‘¿Qué puedo hacer yo para cambiar la realidad de la gente?’ Y me di cuenta igual que aunque yo no podía aceptar ese nivel de responsabilidad, Actrices ya lo estaba haciendo”, manifestó.

“No era momento, y todavía no lo es. Tengo que estar preparada. Es muy duro todo lo que debés enfrentar. Además, yo tuve un cáncer. No digo que tenga una razón de ser, pero no es casual que me haya pasado después de poner el cuerpo. El año pasado, cuando más le puse el cuerpo a la situación, tuve cáncer. ¿Podría haberlo tenido igual si no hacía Actrices? Quién sabe…”, reflexionó.

