Escándalo en Quijano: Advierten que traerán a los ediles por la fuerza pública

Yonar adelantó que de no poder asumir la Intendencia interina de Quijano, convocará al Concejo a sesionar, y el que no quiera venir lo hará traer por la fuerza pública. "Así lo dice uno de los articulados del reglamento interno del Concejo. Si no justifican sus ausencias pasadas cinco faltas, se los puede convocar por la fuerza pública. Debemos garantizar el funcionamiento de las instituciones".

Los ediles que no concurren para dar quórum son Leonardo López, Carlos Cruz y Miriam Canchi. Los tres responden al oficialismo del municipio. Al no poder sesionar es imposible resolver la cuestión de fondo de la ausencia de Cornejo. "No es correcto además que el secretario de Gobierno se haga cargo del ejecutivo, nada más porque no se sabe nada del intendente en funciones. Si está enfermo el intendente Cornejo o no, es difícil de saberlo. Nadie sabe, y en la comuna hay movimientos extraños fuera del horario administrativo. Tampoco se sabe si se les pagará el aguinaldo a los trabajadores municipales. En estos días la comuna es tierra de nadie".

La policía reforzó la custodia en el edificio municipal. En estas horas la versión de una posible renuncia de Cornejo se hizo sentir con fuerza.