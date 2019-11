Familias recibieron lotes sociales tras años de espera

Alrededor de 75 familias recibieron un lote perteneciente al terreno expropiado al ingenio Río Grande, en el municipio de El Bordo.

La entrega contó con la presencia de Sergio Zorpudes como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y el intendente Raúl Martínez.

En principio la fecha de entrega había sido fijada para el pasado miércoles 6, pero debido a la proximidad con las elecciones provinciales se tomó la decisión de suspenderlas por una semana. "Las familias tuvieron que esperar siete días más para recibir sus terrenos, pero creo que luego de esperar cuatro años este tiempo debe haber pasado rápido", manifestó el intendente Raúl Martínez.

Estos 75 terrenos forman parte de un total de 180 ubicados en un sector cercano al Matadero Municipal, los que fueron expropiados al Ingenio Río Grande para ser entregados a familias carentes de recursos.

La expropiación se llevó a cabo en el año 2013, mientras que el sorteo de los terrenos entre las familias más necesitadas y en condiciones de ser adjudicatarios tuvo lugar a fines del 2015, y desde esa fecha los grupos familiares que fueron favorecidos con el sorteo esperaron por la entrega de los mismos.

Esta primera entrega solo alcanzó al 40% del total de los 180, debido a que el resto tiene problemas con familias que por muchos años los estuvieron ocupando con la cría de animales, quienes se consideran pequeños productores y se niegan a desocupar el lugar.

"Quiero agradecer la paciencia y la comprensión de estas familias por tanta demora, pero no quería entregarlos sin los servicios básicos de agua y luz. Cuando recibí los terrenos, que ya habían sido sorteados por el interventor Matías Assenatto, eran todo monte, por lo que hubo que trabajar mucho para desmalezarlos y nivelarlos, luego se colocaron las cañerías de agua y por último el sistema de iluminación, que fue terminado en septiembre de este año", indicó Martínez.

Fue el IPV el que puso la fecha de entrega, que luego se debió corregir debido a las elecciones. "Estoy muy contento de haber cumplido, ahora resta trabajar en los terrenos que están en conflicto, para poder entregarlos también".

De los 75 terrenos disponibles para la entrega, durante la jornada del miércoles solo pudieron ser entregados 65 lotes. De acuerdo a lo explicado desde el IPV, no todos reunían los requisitos para recibir el terreno, y a pesar del tiempo transcurrido algunos de los beneficiados con el sorteo no pudieron reunir la documentación solicitada.

"Algunas familias cuentan con viviendas, por lo que no pudieron acreditar el documento de no propiedad, o fueron detectadas otras irregularidades. En la actualidad se han incrementado las exigencias para recibir en forma gratuita un terreno. Hay un mayor cruce de información, los terrenos no entregados quedaron pendientes" explicaron desde el IPV.

Esta disposición de no concederles un terreno a algunas familias que figuraban como adjudicadas surge de una revisión del listado de beneficiarios realizada por personal del Instituto de la Vivienda, donde se pudieron constatar las irregularidades mencionadas.