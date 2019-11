Tenso compás de espera en ruta 81:piden asistencia urgente del Gobierno

Ya no creen en las promesas. Los criollos y los indios del Chaco salteño tienen sed, y ven a sus animales morir de sed y hambre todos los días. Sin embargo, la vacunación de aftosa se exige a los campesinos con el rigor de quien ignora la realidad de esta región castigada por una sequía mortal que no ha conmovido a los estratos de poder todavía. Solo inspecciones y proyectos que se enuncian y no se cumplen. Pero jamás una máquina perforando el pozo con el que sueñan del que brota agua mientras el río Bermejo les perdona la vida. Porque vivir en el norte es así de extremista y duro: la sequía o la inundación... todo o nada.

Por eso, desde hace una semana, y aun durante las elecciones provinciales, campesinos residentes a la vera de la ruta nacional 81 realizan un corte del camino que atraviesa parte del departamento San Martín, del departamento Rivadavia y continúa hacia Formosa. La protesta es por la falta de asistencia del Estado ante la crítica situación social por la sequía. Denuncian que los animales que crían se están muriendo y que peligra la subsistencia familiar. Ayer, a última hora, luego del llamado de la secretaria de Asuntos Agrarios de la Provincia, Milagros Patrón Costas, y con mucha resistencia, decidieron levantar el corte durante la noche aunque se quedaron acampando en las cercanías para retomar la medida si otra vez no se cumplen las promesas que les hicieron.

Desde el lugar de la protesta, Mónica Burgos, de la Asociación Criolla Guardianes del Monte, dijo que el corte continuará hasta que reciban forraje y agua: "No hemos tenido respuesta de parte del Gobierno, más que enviados que mandaron a investigar si decíamos la verdad de la situación que sufrimos. La situación es gravísima acá y empeora día a día, casi no llueve y donde llueve no alcanza para nada el agua y se nos mueren los animales y los cultivos. La gente también tiene sed y no es poca".

Burgos agregó: "El secretario de la señora Patrón Costas dijo que demorará en llegar la ayuda unos 20 días pero las familias esperan el agua ya, con desesperación. Veinte días es una eternidad para vivir sin agua. Hemos recibido del intendente Llaya en forma paliativa 100 rollos de pasto para que los campesinos con los animales caídos traten de salvar algo, pero no es suficiente tampoco. Vamos a desactivar el corte cuando recibamos la ayuda que pedimos, cuando dejen de ignorarnos".

Débora Taboada, otra campesina en esta lucha, contó: "A las 10 de la mañana (de hoy) nos vamos a comunicar con la señora Patrón Costas, ella dijo que iba a venir pero no sabemos, creemos que mandará emisarios. Ya sabemos cómo seguirá esto, es una perdida de tiempo más porque no pueden ponerse en nuestro lugar y hacer lo que necesitamos para seguir viviendo las personas y los animales".

Con respecto a lo que necesitan, la Asociación Criolla Guardianes del Monte del Chaco Salteño solicitó asistencia directa y urgente con la distribución de agua para las familias y para los animales; alimento balanceado, maíz, alfalfa y rollos de pasto; insumos veterinarios y asistencia técnica; suspensión de la campaña de vacunación antiaftosa hasta que los animales que queden vivos tengan condición física y perforaciones de pozos para extracción de agua.

Cortan la ruta nacional N§ 81 (kilómetro 1.801) frente al establecimiento El Yuto, de la familia Macri, en cercanías de la localidad de Fortín Dragones.

"Queremos que la ayuda del Estado llegue directamente a los productores en insumos no con plata, porque las ONG y autoridades suelen tener manejos discrecionales de las asistencias. Estamos cansados de que se robe en nombre de los campesinos e indígenas", señalaron los manifestantes en un comunicado.

Una vez más recurren a la medida extrema de cortar una ruta para ser visibilizados. De otro modo, parece no haber repercusión de su padecimiento.