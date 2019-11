“Creo que no hay que tener tanta ansiedad por los cambios en la gestión de Gobierno”

“Desarrollar las herramientas que a la operatoria del Fondo Especial del Tabaco (FET) le garanticen calidad de gestión, para poder dirigirlo y administrarlo de una forma eficaz y transparente” fue el eje de la gestión que Marcelo Viegas Calçada encaró como coordinador nacional del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras y administrador del Fondo Especial del Tabaco. En pleno proceso de transición del Gobierno nacional, el funcionario visitó Salta para presentar un balance de gestión a los productores y analizar el trabajo realizado en conjunto y trazar los objetivos que quedan aún por desarro llar.

En diálogo con El Tribuno, Viegas Calçada señaló que los principales objetivos de su gestión fueron “tener como principal destinatario de la prestación al productor tabacalero, contribuir a mejorar la calidad de vida del productor tabacalero y su grupo familiar, procurando constituir una herramienta para su movilidad social ascendente y ayudar con capacitación permanente a los actores del sector”.

“Para ello se fijaron cuatro ejes de trabajo”, dijo, y enumeró: “Transparencia, descentralización, evaluación y profesionalización”. También evaluó los resultados de su trabajo al frente del organismo y consideró que la transición de una gestión a otra “no debería ser motivo de preocupación para los productores”.

¿Cuál fue el resultado de su visita a Salta y qué impresión se lleva de la situación del sector?

La visita a Salta tuvo que ver con lo que llamo rendir cuentas. Y rendir cuentas puede ser entregar un informe escrito, puede ser hablar con el productor y explicarle por qué un trámite determinado sale de una u otra manera, o que un representante de los productores plantee alguna prioridad y yo le diga si se puede acceder o no a lo que solicitan. Rendir cuentas es bastante amplio.

En esta oportunidad, como en otras, vine a hacer eso y, además, a cerrar un ciclo de casi cuatro años de gestión que se inició por 2016 y que se caracterizó por cuatro ejes de trabajo que planteamos y que son: la transparencia; la información; la descentralización de las decisiones a favor de las provincias tabacaleras sumada a la evaluación de toda la operatoria, que había sido bastante olvidada, y nosotros llevamos a campo auditorías para evaluar desde Nación cómo funciona el sistema, y, por último, la profesionalización. Una de las características que pusimos en marcha es profesionalizar todo el equipo de trabajo de Nación e incorporar a gente joven que se está formando en esto que es muy específico.

¿Cuáles fueron los logros en este tiempo y qué cree que faltó?

Una de las cosas que iniciamos es un proceso largo que tiene que ver con la modernización, la sistematización y el aporte de la tecnología en todo el sistema, en toda la administración del Fondo Especial del Tabaco. Nosotros empezamos un proceso de modernización tecnológica desde hace dos años. Ese proceso de modernización está en un punto muy avanzado y creo que sería interesante seguirlo, se manejan muchos fondos, por lo que se debe hacer con mucho cuidado y control. En ese aspecto nosotros avanzamos bastante y creo que hay que profundizarlo cada vez más. También hay muchas cosas que hicimos medianamente bien, algunas que todavía no encaramos y, en este punto, creo que se debería avanzar en la fiscalización del Fondo por parte de Nación hacia la industria. Ese es un tema que habría que hacerlo con fuerza. Se fiscalizó pero creo que hay que darle mucha más intensidad a este aspecto en función, incluso, de los reclamos que hacen todas las provincias con respecto a la no correspondencia entre los índices de inflación en relación con los aumentos del FET, que está bastante por debajo de los índices inflacionarios. Otra cosa que hicimos bien fue la comunicación y el contacto con las provincias tabacaleras. El orden que propusimos y el cumplimiento de la normativa, al principio, generó una serie de disgustos porque estaban acostumbradas a otra metodología de trabajo, pero creo que hicimos bien la comunicación, el orden en la operatoria y el contacto con los productores.

Este ordenamiento del que habla resulta fundamental cuando hablamos de fondos que han permitido a los productores tener una previsibilidad y mantener la rentabilidad de la actividad, que está bastante difícil...

Como cualquier sector de la economía, las dificultades no son ajenas al sector tabacalero. Por lo tanto, el aporte que hace el FET al sustento de la producción es muy importante. Sin este fondo es complicado para la actividad tener una operatoria normal. Entonces, la previsibilidad y el fondeo continuo hacia las provincias es un punto que nosotros tuvimos muy en cuenta. Una provincia ordenada es una provincia que normalmente tiene los fondos en tiempo, una provincia que no cumple con la normativa o los tiempos no puede pretender estar bien fondeada.

¿Cuál es la situación de Salta?

Es una provincia ordenada, que tiene las instituciones no solamente ordenadas sino bien organizadas, por lo que la forma de llegar y de transferir fondos es de manera continua. En los últimos años trabajamos bastante bien y en equipo.

¿Cómo les fue con la descentralización y cómo resultó para Salta este sistema?

Podemos hablar de la descentralización de las decisiones. Por empezar, la ley del Fondo Especial del Tabaco establece en el artículo 31 que cada una de las provincias son administradoras de los fondos que el órgano de aplicación les asigna. De manera que, si bien la ley indica que cada provincia es administradora de los fondos, no necesariamente la Nación puede hacer que las decisiones se descentralicen. Nosotros quisimos poner este punto bien claro, porque entendíamos que las decisiones de qué y cómo se va a financiar, de qué manera se van a distribuir los fondos y cuándo se van a pedir, tenían que ser decisiones provinciales. Y creo que esa fue otra de las claves de la buena gestión que tuvimos.

Otro de los puntos importantes que se está por firmar en unos días es un nuevo convenio de relación entre Nación y la Provincia de Salta, fue un proceso largo de acuerdos donde se avanza sobre cuestiones de descentralización. Este nuevo convenio que Salta firmó está en un proceso administrativo que concluirá en los próximos días y establece varios cambios. Básicamente, en el concepto de descentralización se establece que todos los meses la Nación va a transferir ciertos fondos sin importar algunas cuestiones que hoy están como trabas, que se fueron sorteando en estos años pero que fue un reclamo permanente de todas las provincias tabacaleras. Nosotros, con este convenio, vamos a transferir a los diez días, aproximadamente, de recibir los fondos de la industria el total del 80% que le corresponde al productor respecto de los que se conoce como el artículo 28 de la Ley 29.800 de retribución directa al productor tabacalero. Ese es un reclamo de años que evidencia que avanzamos sobre el tema de la descentralización.

¿Cómo fue el trabajo con instituciones intermedias, como la Cámara y la Cooperativa del Tabaco?

En el caso de Salta, permanentemente tienen y hacen trabajos de auditorías a campo, los técnicos de Nación están permanentemente en la provincia de Salta, y no solo eso, sino que funcionarios de Salta mensualmente visitan el programa y siguen paso a paso toda la operatoria. Fue un buen trabajo de equipo, porque además si no lo trabajás de esa manera, con excelentes formatos de comunicación, con esa mecánica de vistas y controles permanentes, no funciona.

En muchos sectores la transición genera preocupación ¿Cuál es la situación del productor tabacalero y el FET durante este proceso de cambio de administradores del Gobierno?

Hay ansiedad por los cambios de gestión, pero creo que no hay que tener tanta ansiedad, porque las provincias, principalmente Salta y Jujuy, están tan bien organizadas que esa organización va más allá de los funcionarios o los cambios de gestión. Si bien puede haber modificaciones, yo creo que no necesariamente deberían ocurrir grandes cambios a la operatoria que está instalada. Pienso que a partir de la buena organización que tienen tanto Salta como Jujuy eso no debe ría suceder.