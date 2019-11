El proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno "es una falacia", dijo Alberto Fernández

El presidente electo Alberto Fernández sostuvo hoy que el proyecto de presupuesto nacional que presentó el gobierno de Mauricio Macri "es una falacia" y dijo que su equipo económico "lo está revisando todo y estudiando".



Asimismo, señaló que su equipo está "determinando qué temas metemos en sesiones extraordinarias" en el Congreso nacional.



En diálogo con radio AM750, el mandatario electo agregó: "Tenemos que resolver el tema del Presupuesto, tenemos que revisar todo".

Por otra parte, llamó a "bajar las expectativas con la transición", que "hay que hacerla con la mayor tranquilidad posible".

"El Gobierno no me ayuda mucho, porque toma decisiones y me hace cargo de medidas que toma. Dicen que ya lo arreglaron con Alberto Fernández, pero a mí no me dicen nada", dijo tras la polémica generada esta semana por el aumento de los combustibles, luego de que se venciera el plazo de 90 días de congelamiento del precio.