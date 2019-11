Evo Morales: “Me siento ex presidente de Bolivia. Cumplí mi gestión”

El exiliado expresidente boliviano, Evo Morales, declaró en México a la periodista Carmen Aristegui en su programa de la CNN en español que "no se aferra al gobierno" y sostuvo que se siente "expresidente" de su país. Pero subrayó que "son los movimientos sociales" los que piden su permanencia.

"Me siento ex presidente de Bolivia. He cumplido con mi gestión", dijo en la frase más política de la entrevista, que indicaría que el ex mandatario se corre de la lucha por el regreso a la presidencia. De ser así, se facilitaría la transición.

El gobierno interino negocia con sectores del partido de Morales, el MAS, imprescindible para designar un nuevo consejo electoral y el llamado a elecciones. Pero un ala importante de esa fuerza demanda el regreso de Evo al poder.

En ese sentido, Morales remarcó que mientras el Parlamento no le aprueba su renuncia "los juristas dicen que sigo siendo presidente", pero matizó señalando que "me siento el ex presidente de Bolivia", al margen incluso de lo que finalmente decida la Asamblea legislativa.

"Yo me siento Evo, yo me siento ex presidente desde que he presentado mi renuncia... He cumplido con mi gestión, he cumplido con mi tarea".

Criticó con dureza a su ex rival electoral Carlos Mesa a quien acusó de haber instigado las movilizaciones en su contra. Y sostuvo que "la mejor forma de pacificar es escuchando las distintas protestas y movilizaciones".

En críticas a Mesa, Morales apuntó que "empezó a instruir, ‘movilícense’, y en la noche hicieron quemar tribunales electorales departamentales, hicieron quemar las ánforas de los sufragios".

También cuestionó a Camacho por "no aceptar movimientos sociales" y utilizar la Biblia para dañar y herir a la familia. "Hace orar para después odiar", lanzó.

FUENTE: CLARÍN