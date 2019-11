Central Norte apunta alto en el torneo

Centra Norte, aferrado a su anhelo de continuar en ascenso, saldrá de nuevo a la caza en busca de los tres puntos frente Sportivo Belgrano de San Francisco, rival al que recibe en el Gigante del Norte, desde las 20, en el marco de la decimosegunda fecha del Federal A.

El cuervo atraviesa un gran presente, buscará su quinta victoria en el torneo y la tercera en casa, con el objetivo de aproximarse más o acceder la cima de la zona A.

El equipo conducido por Ezequiel Medrán viene en ascenso y a paso firme, la fecha pasada venció de visitante a Unión Sunchales por 2 a 1 y alcanzó el tercer puesto en las posiciones.

El triunfo en Santa Fe, con una sólida labor del equipo, indicaba que el once titular saldría de memoria para el técnico de Central Norte, pero no fue así.

Medrán fue obligado a cambiar y retocó la última línea, Pablo Figueroa no evolucionó de su lesión como se esperaba y ayer quedó descartado para enfrentar a Belgrano.

El defensor azabache no superó una contractura en el isquiotibial que venía arrastrando y por primera vez en torneo tendrá que ver el partido desde la tribuna.

La baja de Figueroa no tomó por sorpresa el técnico azabache, en el último ensayo futbolístico cubrió la vacante con Guillermo Cosaro, tal cual lo hizo en la previa del duelo con el equipo de Sunchales.

Será todo un desafío para Cosaro, teniendo en cuenta que su puesto natural es marcador de punta izquierdo, todo lo contrario a la nueva función a que fue encomendado. La apuesta para Medrán es que el jugador sume minutos en cancha, luego de perder el puesto con el paraguayo Joel Jiménez.

En la vereda de enfrente, Sportivo Belgrano llega urgido de una victoria y con Carlos Mazzola como nuevo técnico del verde.

El equipo de San Francisco (Córdoba) viene de igualar de local con Defensores de Villa Ramallo (1 a 1) y sin conocer el triunfo en condición de visitante.

La última vez que sumó de a tres fue en la sexta fecha frente a Chaco For Ever por 2 a 1.

Central Norte quiere seguir en ascenso y regalarle a su gente una nueva alegría en casa.

Una convocatoria Gigante

Ilusionados por el presente de su equipo, los hinchas de Central Norte se congregarán en el estadio Gigante del Norte para alentar a los dirigidos por Ezequiel Medrán.

La buena respuesta del equipo en las últimas fechas cautivó y aumentó el interés de los fanáticos cuervos, quienes esta vez prometen superar la cantidad de público que se registró en el último partido (Crucero del Norte).

Los socios de Central continuarán disfrutando del descuento y podrán adquirir su entrada a $200 en las boleterías de Gimnasia y Tiro, de 15 a 20, con acceso al cualquier sector del estadio.

Los no socios que deseen decir presente y alentar al club de sus amores también deberán dirigirse el Gigante del Norte, en idéntico horario (15 a 20). Los precio son: general $250, damas, menores y jubilados $150; platea $500, damas, menores y jubilados $350.

Los equipos:

C. NORTE SP. BELGRANO

M. Pegini L. Martina

G. Cosaro J. Gallardo

F. Rodríguez M. Orué

P. Krupoviesa F. Moreyra

J. Jiménez M. Barbero

F. Piergiacomi L. López

N. Issa F. Capurro

O. Young J. P. Francia

C. Arriola C. Belucci

F. Reyes W. De Souza

R. Martínez M. Argüello

DT: E. Medrán DT: C. Mazzola

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Nahuel Viñas

Hora de inicio: 20