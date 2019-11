Preocupación en Misión Chaqueña: juntan agua en tachos que tuvieron veneno

Un informe publicado recientemente en un sitio informativo salteño, revela con testimonios y material fotográfico la vulnerabilidad de las comunidades aborígenes del norte provincial, para la mayoría de las cuales el acceso a servicios básicos y vitales como el agua, está vedado. Incluso, si pueden acceder con sacrificio al líquido elemental, lo hacen a un alto costo: la salud. Es lo que expone el material sobre vecinos de la comunidad de Misión Chaqueña, en Embarcación, quienes juntan agua para todo uso, lejos de sus hogares, en tachos que originalmente contuvieron veneno utilizado para fumigar cultivos de fincas de la región.

"Según los especialistas el ser humano puede sobrevivir entre 3 y 5 días sin agua, pero Misión Chaqueña, en la comuna de Embarcación, puede ser la excepción. A más de 260 km de la capital salteña, en el departamento San Martín, se encuentra Embarcación, en este municipio el acceso al agua no está garantizado para todos, aun cuando el intendente Alfredo Llaya lleva más de 20 años en el poder", aunque acaba de perder la reelección en la intendencia en las últimas elecciones generales del pasado domingo 10, signadas por marcar el fin de los jefes políticos en varias comunas salteñas.

"A pocos kilómetros, la comunidad Misión Chaqueña, con más de 4000 habitantes, suplica al Ejecutivo Municipal que intervenga para brindar una solución definitiva a la escasez del liquido vital. Falta de inversión, falta de mantenimiento, y desidia pueden ser algunas de las razones por la cual gran parte de Embarcación no cuenta con este servicio básico, mientras que otros lo tienen de manera intermitente", reza el informe.

Vecinas llevan el agua en baldes que antes tuvieron pintura

Los vecinos

Agrega: "Macarena Montero, miembro de la comunidad Misión Chaqueña, señaló: "No hay agua en toda la Misión, hacemos el reclamo y el intendente no escucha, si ves el cañito vive seco y el agua que llega a veces es muy sucia, pero igual la tomamos". Hacer frente a la indiferencia del jefe comunal es un desafío que a diario las comunidades deben superar. Así lo intentó Leonardo, quien durante mucho tiempo trabajó abriendo pozos de agua para varias comunidades. "Hace 10 años que no viene funcionando bien, se rompió algo y el intendente no lo pudo solucionar", manifestó.

Para hacer frente a la sequía, las mujeres de la comunidad juntan agua en bidones, estos recipientes que a diario llena algún camión de la Municipalidad, son recogidos del costado de la ruta, y como nos lo explicó Leonardo, de las fincas donde se fumiga con agrotóxicos el poroto y la soja, siendo el envace de origen para este veneno".

Al ser consultado por el sitio informativo sobre la procedencia de los tachos la respuesta fue: "Los bidones son tóxicos, es mortal, pero igual por la necesidad de la gente, los lavan y los ocupan. Los bidones los tiran las empresas y las fincas del intendente Jalit de Pichanal, y quedan a la orilla del camino, y la gente en su necesidad va y los recoge", indicó Leonardo. Y luego sentenció: "Sabemos que es tóxico, mortal y trae cáncer, y seguro por eso existe mucho cáncer en la comunidad".

Macarena en pocas palabras, cerró: "Ya se viene el calor fuerte, necesitamos el agita. El intendente Llaya tiene una deuda muy grande con la comunidad norteña".

Leonardo, finalizó: "Hicimos pozos en Misión Chaqueña, Carboncito, Padre Lozano, Hickman, Las Llanas, Dragones, Media Luna y otras comunidades de Embarcación, con las donaciones que fueron dando algunas fundaciones, la falta de agua nos llevó a reclamar y el intendente Llaya nos echó". El glifosato es un potente herbicida utilizado para fumigar grandes extensiones de tierra. Con una legislación "muy permisiva", varias empresas y productores en la provincia lo aplican indiscriminadamente. Según Leonardo, los habitantes de Misión Chaqueña y otras comunidades de Embarcación utilizan los bidones desechados de este veneno para juntar agua.