Evo Morales responsabiliza a la OEA por los fallecidos

“La OEA (Organización de Estados Americanos) es, en parte, responsable de las muertes que está habiendo en Bolivia. Yo se lo dije a su representante: No haga eso, con eso va a incendiar Bolivia, y le advertí que quería que lo supiera Luis Almagro. Yo le dije: contácteme con Luis Almagro; no quiso, solo dijo: voy a consultar; no consultó nada y después sacó su informe”, confesó horas atrás Evo Morales desde México.

El informe del que habla Morales es el que revela, según fuentes, el fraude electoral en su favor, y momentos antes de renunciar a la Presidencia de Bolivia intentó impedir que la OEA lo divulgue.

“El domingo en la madrugada hablé con su jefe (dijo en referencia a un representante de la OEA) porque me informaron que ya había un informe preliminar y eso alimentó el golpe de Estado”, dijo el expresidente en una entrevista con el periódico mexicano El Universal.

Luego deslindó cualquier responsabilidad e involucración en el fraude señalado por la OEA, que terminó favoreciendo al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Yo no pediría que hagan fraude, no haría eso jamás, vengo de las familias más humildes, las familias indígenas; mis padres me enseñaron valores, me enseñaron a nunca mentir, no miento; jamás robar”, declaró en otra entrevista con La Nación.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro señaló el martes que en las elecciones generales de Bolivia se llevó a cabo “el golpe de Estado”, y reiteró que la auditoría que se realizó a estos comicios, del 20 de octubre, establece que hubo fraude electoral.

El avión de EEUU

Morales aseguró a Reuters que el gobierno de Donald Trump telefoneó a su entonces canciller, Diego Pary, para ofrecerle un avión para sacarlo de Bolivia.

“Estados Unidos había llamado al canciller para mandar un avión y llevarnos adónde nosotros queramos”, recordó. “A mí me ha sorprendido (...). Yo estaba seguro que era (para llevarme) a Guantánamo”, agregó entre risas antes de terminar la entrevista con la agencia.

Morales acusó a Estados Unidos de estar detrás del “golpe de Estado” que lo sacó del poder. Ya en el pasado se había enfrentado al país norteamericano al expulsar a la DEA de su país, uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca.

Para Morales, la única salida para la crisis y para pacificar Bolivia es celebrar una reunión nacional con todos los actores políticos, ya sea con o sin mediación internacional. “La mejor forma de pacificar en este momento es una reunión en la que esté (el opositor Luis Fernando) Camacho, (Carlos) Meza, Evo, los movimientos sociales y el gobierno de facto”, señaló Morales en entrevista con la cadena CNN en español en la Ciudad de México, en donde se encuentra asilado.