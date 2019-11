Messi y Agüero serán titulares frente a Uruguay

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi y Sergio Agüero estarán dentro del once inicial que presentará este lunes en el amistoso frente a Uruguay (a las 16 de nuestro país) en Tel Aviv, que cerrará un año "positivo" para la Selección argentina.

"Vamos a esperar un poquito más para definir el equipo, hasta mañana al mediodía. Algunos jugadores están cansados después del partido con Brasil, que es lo normal por el partido que tuvimos, pero nadie tiene molestias físicas", aseguró el DT albiceleste apenas arribado a la concentración de la capital israelí desde Arabia Saudita.

"Nos tomaremos medio día más porque me gustaría sacar un equipo fresco que esté al ciento por ciento desde lo físico", justificó.

Más allá de no haber dado a conocer el once inicial, aseguró que "no van a haber grandes variantes del partido con Brasil" del pasado viernes que terminó con triunfo por 1-0 en Riad.

"En cuanto a los jugadores que irán teniendo minutos, sí. A mí me gustará ver a algunos jugadores que ante Brasil no tuvieron la chance. Si bien no es el partido ideal para probar porque Uruguay es un rival de primer nivel, decidimos que vamos a tomarnos tomaremos el atrevimiento de probar a alguno de los chicos en un encuentro tan importante como el de este lunes", indicó.

Ni siquiera quiso dar indicios sobre el esquema que utilizará, porque al ser consultado si utilizará tres o cuatro jugadores en la mitad de la cancha, respondió: "Estamos capacitados para jugar de las dos maneras y lo importante es que los jugadores sepan qué hacer cuando salen a la cancha".

Además, Scaloni se animó a realizar un balance de sus quince encuentros al frente del equipo en 2019, donde logró el tercer puesto en la Copa América de Brasil 2019.

"El balance de mi ciclo es positivo. De cara a lo que viene, creo que sentamos las bases correctas", aseguró escuetamente Scaloni, quien logró ocho triunfos, tres empates y tres derrotas.

Respecto del choque ante Uruguay, el DT santafesino de 42 años reconoció que el conjunto charrúa es un faro de lo que busca la Argentina. "En cierto modo, Uruguay es hasta más difícil que Brasil. Será muy difícil. La valoración de Uruguay es la máxima. Es de las mejores del mundo, con una mezcla de juventud y experiencia. No ha perdido este año y sabemos de la peligrosidad que tiene. Soy un admirador fiel del fútbol uruguayo: a su entrenador lo admiro y el camino que ellos han iniciado hace unos años es el que nosotros estamos tratando de seguir. Imaginamos un partido difícil, muy duro".