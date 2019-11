Gustavo Coleoni: “Tenemos en claro lo que tenemos que hacer en cada partido”

En las páginas de fútbol donde se escribe la historia de Central Córdoba de Santiago del Estero quedará registrado lo del técnico Gustavo Iván Coleoni, quien llevó al equipo a jugar con River Plate la final de la Copa Argentina, edición 2019. De la mano del Sapito Coleoni el equipo santiagueño ascendió del Federal A a la B Nacional y, finalmente, a la Superliga. Y no es poca cosa del entrenador que tuvo su inicios conduciendo a Juventud Antoniana y Central Norte en el Federal A.

Qué momentos estás viviendo después de eliminar a Lanús...

Es histórico, es soñado, lo que me está pasando. Al equipo, a mí. De repente, mete dos ascensos en menos de dos años y que quede en la final para jugar con River Plate. Y creo que es muy merecido también.

¿Cómo estás planificado enfrentar al mejor equipo, el campeón?

En realidad, no hemos tenido tiempo. Hemos jugado el jueves. Me vine a Córdoba, a visitar a mi familia. Tenemos Huracán y Central, primero, que son importantes para sumar y para contribuir al objetivo principal que es mantener la categoría. Después se verá cuándo se juega. Que River viene campeón o no viene campeón, eso también va a influir mucho en el rendimiento de ellos, sobre todo. Sabemos que es el mejor equipo argentino y nos va a obligar a estar concentrados. Va a ser intenso. Nos va a obligar a pensar con tiempo. Tenemos que saber también que esto es fútbol y si mi cabeza está puesta el tiempo que me dé el partido, de ser favorable, y hay que tener una determinación para dañarlo.

River cuenta con un plantel importante, y Central Córdoba demostró que está para asumir un compromiso de tamaña enverga dura...

River tiene los mejores porque son rápidos y juegan bien. Son técnicos y tienen mucha jerarquía y creo que este es el mejor equipo, pero, bueno, nosotros también tenemos nuestras armas. Tenemos también un muy buen laburo de equipo. Una muy buena estructura. Tenemos en claro lo que tenemos que hacer en cada partido, que nos lleva a ser un equipo duro, incómodo.

¿Te costó armar este plantel?

Mira. hay una realidad que nadie lo dice. Aquí nosotros ascendimos un mes y medio después de Arsenal, analizar el plantel y para el cual tuve que traer 18 jugadores, irme de pretemporada con la mitad. Fue muy difícil el comienzo nuestro. Nos fuimos acomodando, nuestro banco de prueba fueron los partidos que jugamos. Hemos probado jugadores en lo que va del torneo hasta que encontramos el once y estamos con eso, ahora en la pretemporada que viene vamos a tratar de mejorar en un montón de cuestiones, que por ahí por el apuro de ascender al último y no tener tiempo fue así. Eso aún más aumenta el valor del momento de Central.

¿Cómo es dirigir a un grupo que ahora espera esta final y que debe pensar en salvar la categoría?

Esto no cambia tanto, hay que apoyarse en el laburo. Potenciar en ello. No volverse loco cuando entras en la zona de descenso y que vamos a entrar y salir durante todo el torneo. Y cuando las cosas vienen bien, disfrutar con mesura y cuando las cosas vienen mal, enfocarse en el trabajo. Eso es lo que hice siempre. Tratar en esta etapa de mi carrera me he potenciado mucho con mi cuerpo técnico, uno se hizo un poco más grande, porque la Superliga así lo requiere. Trato de mejorar en el día a día. Lo que sí tengo presente es no perder mi esencia en la elección de jugadores, en la llegada que tengo con los jugadores. En la lectura de los partidos... es lo que no tengo que perder. Es lo que me hace un buen entrenador pero hay que agregarle la capacitación, con el tema de la tecnología. Es un constante crecimiento de todos los días para estar a la altura de la circunstancia.

¿Cómo manejas tus tiempos?

Y eso lo hacemos de toda la vida. Sabés que soy un entrenador que le da mucha atención a la persona, a lo social. Trato de estar cerca. En Primera es un poco más difícil. El jugador no te deja. Quiere que estés cerca pero no tanto. Los egos son un poco más altos. Uno trata de mantener el equilibrio. La mejor forma de manejar un grupo es con el conocimiento. Cuando el jugador ve que le das las explicaciones con fundamento y le explicas por qué son los movimientos y por qué son las cosas, ahí crecés como entrenador y lográs la credibilidad del grupo.

¿Estás en el día a día en forma permanente?

Esto es así, el jugador de Primera te exige en cuanto a información, el conocimiento, los trabajos. Aparte, creo que a partir de ahí uno va creciendo también como entrenador junto con ellos. En este corto plazo, se han dado cuenta cuál es nuestra idea. Hemos ganado de visitante dos veces, estamos jugando final de Copa Argentina. En este corto tiempo ellos han visto de nuestra capacidad y nuestra humildad para trabajar y eso es muy bueno.

¿Mirás qué está pasando con Central Norte?

Veo todo. Creo que tiene un buen entrenador, con ganas de crecer. Creo que armaron un buen equipo en el Federal B para ascender y hoy en el Federal A, es un equipo duro. Ahora tendrá la chance de reforzarse para potenciarse. No va a ser fácil. Es un proceso donde no hay que desesperarse. Hay que aguantar, creo que tiene un buen equipo

¿Y Juventud y Gimnasia?

Sí, eso, sobre todo de Juventud, pero, bueno, es una lastima en la posición que está pero estoy seguro de que los clubes grandes en algún momento se refundan, reflotan. La gente de Juventud con el tiempo, seguramente, va a llevar a que trate de volver, por lo menos al Federal A, donde debería estar. Por supuesto que hay que hacer un mea culpa, hay que hacer un examen de conciencia y ver qué se hizo bien, qué se hizo mal para no cometer los mismos errores.

Un ascenso es una materia pendiente en Salta...

En Salta tengo más de 100 partidos dirigidos en los dos clubes donde aprendí a hacerme entrenador, donde aprendí a equivocarme, a corregirme. Tengo cierto afecto cierto cariño por Salta y todo el mundo lo sabe.