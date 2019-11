Arrancan cruces del Interliga de básquet "Chochi Varela"

Adrenalina al límite. Con la participación de los 32 equipos confirmados hoy comenzará el campeonato Interliga “Chochi Varela”, que en su primera etapa clasificatoria se jugará hasta el próximo viernes.

De esta manera los seleccionados que confirmaron su participación iniciarán los enfrentamientos desde las 8 hasta las 18 horas en cancha de 9 de Julio, mientras que a partir de las 18,.45 se jugará en Villa Belgrano.

De esta manera, según confirmó la organización a cargo de Carlos Ñácolo, hoy jugarán solamente 10 de los equipos clasificados. Los otros lo harán desde mañana hasta el viernes.

Una de las llaves estará compuesta por choques entre El Tribuno vs. Isótopos, Bogastrotters vs. Vª Chartas, Vengadores vs. 20/20, Cerrillos vs. PSB, Salta Street vs. 17/10, LVP vs. Infernales, Centro vs. Delmi Street y ACME vs. Boedo.

Por su parte, en la otra llave jugarán Lamadrid vs. Mosconi, Bancario vs. Casino, Limanchester vs. Borbotones, Oeste vs. ExVaqueros, Güemes vs. Peñarol, Los Loros vs. Primavera, Fénix vs. Tridente y Autódromo vs. Salta Club.

Los octavos se llevarán a cabo desde el próximo domingo. La final se jugaría el 10 de enero.