Padres denuncian impedimentos de contacto

Un grupo de padres que denuncian públicamente impedimento de contacto con sus hijos llevó adelante una convocatoria días pasados en la plaza 9 de Julio.

"Somos padres que nos vemos en una situación de apartamiento de nuestros hijos por la determinación de sus madres, que no tiene ninguna justificación. Nosotros somos papás con mucho afecto para nuestros hijos y exigimos vincularnos con ellos, distinto a los casos de padres que no sienten esto y que no les afecta estar separados de sus hijos", explicó Nicolás M., de 30 años.

Aseguró que "por otro lado, está el tema de las denuncias falsas, las cuales generan situaciones muy complicadas porque por un lado están las demandas que nosotros iniciamos con nuestros abogados en el fuero civil, en los juzgados de familia que no son atendidas ni en forma, ni en calidad, ni en tiempos procesales. Estos son terribles".

Con relación al pago de las cuotas alimentarias, Nicolás. M. respondió que "he hablado con los padres que nos reunimos y en mi caso particular yo no he dejado nunca de pasar la cuota, es más, es justamente algo que nosotros mantenemos en nuestra actitud de interés y preocupación por nuestros hijos".

Por otro lado agregó que "a nosotros los juzgados todo el tiempo nos citan por los aumentos de cuota alimentaria, pero no atienden la situación de la crianza y del cuidado de los niños en forma integral. La cuestión de la manutención material y alimentaria de los niños sin duda que es importante, pero no se puede desatender una situación donde los niños están separados de su padre y reciben además maltratos. Eso está desvirtuado".

Destacó que en su caso "he tenido, al igual que muchos otros papás, la situación de haberme encontrado separado de mi hijo. Si bien he podido restablecer contacto con él, hay una cuestión no menos importante y que todavía no consigo resolver, que si bien tenemos un régimen que medianamente se viene cumpliendo porque ella todavía lo incumple en oportunidades, mi hijo recibe malos tratos por parte de ella y su pareja", aseguró.

"Que mi hijo esté la mitad del mes con ella y la otra mitad conmigo no resuelve los maltratos que el recibe. Él necesita una protección ante eso y yo todavía no la consigo", finalizó.